Важно! Об изменениях в работе пунктов пропуска на белорусско-украинской границе (+ карта)

Источник материала: Виртуальный Брест

По имеющейся информации от украинской стороны 16 марта с 00.00 по киевскому времени будет ограничен въезд иностранцев и лиц без гражданства на территорию Украины на участке ответственности Брестской пограничной группы.





Ограничение не коснется тех, кто имеет право постоянного или временного проживания на территории Украины, водителей и обслуживающего персонала грузовых транспортных средств, членов экипажей, бригад и представителей официальных международных миссий и организаций.

Кроме того, с 00.00 по киевскому времени 17 марта Украина временно приостанавливает все виды сообщения через государственную границу в пунктах пропуска «Заболотье» (с белорусской стороны «Хотислав»), «Тур» (с белорусской стороны «Сушитница»), «Гута» (с белорусской стороны «Отчин»), «Пища» (с белорусской стороны «Олтуш»).

Кроме того, в пунктах пропуска «Доманово»-«Мокраны» и «Пулемец»-«Томашовка» будут закрыто международное автобусное и пешеходное сообщения.

Актуальная информация об изменениях порядка пересечения границы и работе пунктов пропуска будет размещаться дополнительно по мере поступления от сопредельной стороны.

Карта предоставлена украинской стороной

Как попасть в Украину из Польши?

Только на автомобиле через ПП «Рава-Русская» и ООО «Краковец». Самолетом, поездом или автобусом нельзя.

Как попасть в Украину из Словакии?

Через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте. Самолетом, поездом или автобусом нельзя.

Как попасть в Украину из Венгрии?

Через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом (до 17 марта 00 ч. 00 мин.), Автобусом или самолетом.

Как попасть в Украину из Молдовы?

Через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом или автобусом. Самолетом нельзя.

Как попасть в Украину из Беларуси?

Через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом (поезда по некоторым направлениям уже не ходят).