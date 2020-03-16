«Е-доставка» приостановила работу в Минске и Слуцке. Не справляются с количеством заказов

Источник материала: Слуцк Город

Онлайн-гипермаркет «Е-доставка» ООО «Евроопт» временно прекратил работу в Минске и ряде других городов. Сервис доставки не справился с огромным количеством заказов.

Сейчас сделать на сайте новый заказ для минчан невозможно: во всех зонах доставки вместо выбора времени значится «нет доступного времени заказа».

«Это произошло в связи с резким и непредвиденным ростом количества заказов», — поясняют на сайте «Е-доставки» вместе с извинениями перед покупателями.

Такие проблемы не только в Минске. Согласно карте зон обслуживания сервиса, на данный момент нет доступного времени заказа во многих зонах Минской области, в том числе в таких городах, как Слуцк, Солигорск, Вилейка, Крупки, а также в Гродно, Бобруйске Могилеве (частично) и большинстве райцентров Могилевской области. Во многих других городах сделать заказ можно только на вторник, 17 марта, а в Бресте — вообще на среду.

Руководство сервиса пытается решить проблему увеличением количества сотрудников.

«Сейчас некоторые сотрудники выходят на смену даже в свой выходной. Также мы активно обучаем новых людей, чтобы скорее вернуться в обычный режим работы доставки продуктов», — говорится в сообщении компании. И действительно, за время подготовки данного материала несколько слотов для заказа появилось в западной части Минска.

Вероятно, ажиотажный спрос возник из-за опасений насчет эпидемии коронавируса. Напомним, по состоянию на пятницу что в Беларуси было подтверждено 27 случаев коронавируса и еще пять проверяются.

К слову, читатели Reform.by, которым удалось получить доставку продуктов сегодня и на днях, обратили внимание, что курьеры сервиса работают, как прежде, не предпринимая никаких мер безопасности: заходят прямо в квартиру, не носят защитных масок и перчаток. Для сравнения, во многих странах Европы сейчас действует требование к курьерам не контактировать с клиентом при доставке заказов.