Весенняя экзотика: знакомимся с новыми гиперкарами и автомобильными «диковинками»

Источник материала: Tut.by

Гиперкары разных мастей и очередная порция автомобильной экзотики — все это по негласной традиции также планировалось показать на мартовском мотор-шоу в Женеве наряду с массовыми премьерами и концептами .

Но в итоге все свои самые невероятные заготовки производители эксклюзивных машин и мелкие конторы по автомобильному «индпошиву» рассекретили некоторое время спустя после решения об отмене выставки.



Aston Martin V12 Speedster



Aston Martin V12 Speedster

Британская Aston Martin явила на свет новый V12 Speedster, над которым работала команда специалистов заводского подразделения Q, занимающегося персонализацией серийных машин марки. При создании двухместного спорткара без лобового и боковых стекол и крыши разработчики придерживались гоночной тематики и богатого наследия бренда — по словам британцев, внешность V12 Speedster создана с оглядкой на гоночный DBR1, который выиграл «24 часа Ле-Мана» в 1959 году. Под капотом скрывается 5,2-литровый битурбо-V12, развивающий 700 л.с. и 752 Нм крутящего момента. Пару ему составляет 8-ступенчатый «автомат».



Aston Martin V12 Speedster

Время разгона до 100 км/ч у V12 Speedster — 3,5 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 300 км/ч. Тираж нового Aston Martin ограничен 88 экземплярами, цена — от 765 тысяч фунтов. Поставки запланированы на начало 2021 года.



BAC Mono



BAC Mono

Компания BAC, еще один производитель спортивных автомобилей родом из Туманного Альбиона, показала новое поколение модели Mono — преемника машины, выпускаемой с 2011 года. Вторая генерация одноместного спорткара весит 570 кг, а за движение отвечает 2,3-литровая турбо-«четверка», развивающая 332 л.с. и 400 Нм крутящего момента — вроде и немного, но энерговооруженность тут на уровне гиперкаров именитых контор, стоимость которых порой адекватной никак не назовешь. Разгон до первой «сотни» у нового Mono — менее 3 секунд, максимальная скорость достигает 274 км/ч. В Великобритании за новый аппарат для трек-дней просят от 165 950 фунтов.



Morgan Plus Four

Впрочем, самым заметным из всех британских автомобильных дебютов этой весны стал новый родстер Morgan Plus Four — разработки очень консервативной компании Morgan, демонстрирующей свои новинки редко и без особого шума. На первый взгляд, он ничем не отличается от прочих моделей марки, но, как говорится, не верь глазам своим — это полностью новая машина с алюминиевым основанием кузова из профилей коробчатого сечения.



Morgan Plus Four



Morgan Plus Four

Новая архитектура (ее британцы называют CX-Generation) пришла на смену старой стальной платформе, при этом канонический для Morgan изготавливаемый вручную из ясеня каркас все же сохранился. Двухлитровую турбо-«четверку» Morgan Plus Four делит с родстером BMW Z4 — в связке с 8-ступенчатым «автоматом» 255-сильный мотор до 100 км/ч разгоняет однотонную машину за 4,8 секунды, максимальная скорость достигает 240 км/ч. Предусмотрена и 6-ступенчатая «механика», но тогда время набора первой «сотни» по паспорту увеличивается — до 5,2 секунды.

За такой вот симбиоз классики и современности у себя на родине придется отдать минимум 63 тысячи фунтов.



Brabus 800 Adventure XLP



Brabus 800 Adventure XLP

Всегда есть чем удивить и фирме Brabus из немецкого Боттропа. К Женевскому автошоу был подготовлен экстремальный пикап 800 Adventure XLP, созданный на растянутом шасси Mercedes-AMG G 63. Оно было основательно переработано — благодаря установке портальных мостов дорожный просвет достигает без малого полметра (49 см). Под капотом упакован все тот же четырехлитровый V8, но, разумеется, доработанный специалистами Brabus — более крупные турбокомпрессоры и перепрограммированный блок управления позволили снять 800 л.с. и 1000 Нм (+215 л.с. и 150 Нм). Время разгона пикапа до 100 км/ч — 4,8 секунды, «максималка» ограничена электронным «ошейником» на отметке 210 км/ч.



Brabus 800 Adventure XLP

Заранее изучить маршрут движения по пересеченной местности позволит функциональный дрон Wincopter (скорость до 240 км/ч, а дальность полета — 120 км). Цена 800 Adventure XLP — минимум 390 тысяч евро.



Hispano Suiza Carmen Boulogne

Громким «камбеком» на выставке в Женеве прошлого года стала возрожденная марка Hispano Suiza , автомобили которой до войны котировались даже выше, чем Rolls-Royce. Первой моделью Hispano Suiza 21-го столетия стало купе Carmen, а теперь испанцы подготовили ее спецверсию — Carmen Boulogne, которая призвана напомнить об успехах гоночных машин бренда в 20-е гг. прошлого века.



Hispano Suiza Carmen Boulogne



Hispano Suiza Carmen Boulogne

Главным отличием особой версии от «обычной» Carmen стало эффектное сочетание во внешнем оформлении кузова — это голый углепластик с медным декором, а также колесные диски нового дизайна (19-дюймовые спереди и на дюйм больше сзади). При сухой массе 1630 кг Carmen Boulogne на 60 кг легче исходной «двухдверки», а отдача силовой установки с парой электродвигателей увеличена на 95 л.с. — до 1115 л.с. В итоге улучшена и динамика — разгон до 100 км/ч занимает 2,6 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 290 км/ч. Расчетный пробег на одной зарядке — около 400 км. Всего фирма выпустит пять единиц Carmen Boulogne, стартовая стоимость — 1,65 миллиона евро. Первые клиентские экземпляры ожидаются только в 2022 году.



Pagani Imola



Pagani Imola

По традиции свои новейшие творения в Женеве собиралась показать и компания Pagani — кроме Huayra BC Roadster , подробности о котором стали известны еще прошлым летом, это также суперкар Imola. По сути, это самая экстремальная версия купе Huayra, отличающаяся новым аэродинамическим обвесом. В салоне — традиционное для марки внимание к мелочам, а в конструкции кузова используются элементы из специального материала Carbo-Triax, обладающего очень высокой жесткостью. Оснащена Imola форсированным вариантом шестилитрового V12 (827 л.с. и 1100 Нм тяги) с двойным турбонаддувом, пару которому составляет 7-ступенчатый «робот».

Тираж Imola — пять экземпляров, все они распроданы. Первым покупателем машины стал Олег Егоров, основатель московского тюнинг-ателье TopCar и коллекционер редких автомобилей. К слову, о новинках компании подробно рассказал сам основатель — инженер и бизнесмен Горацио Пагани.



Koenigsegg Jesko Absolut



Koenigsegg Jesko Absolut

Двумя новинками отметился и шведский производитель гиперкаров Koenigsegg. Во-первых, это Jesko Absolut, который преподносится как самый быстрый автомобиль за всю историю марки. Впрочем, точной максимальной скорости на фирме не озвучили, но рассчитывают, что она превысит отметку в 500 км/ч — создавался Jesko Absolut для того, чтобы побить нынешний рекорд для серийных автомобилей, который прошлой осенью был установлен за рулем Bugatti Chiron. От показанного год назад стандартного Jesko версия Absolut отличается иной комбинацией аэродинамических элементов на кузове. Силовой агрегат остался без изменений, но он и без того «сумасшедший» по своим параметрам — отдача работающего в паре с 9-ступенчатым «роботом» пятилитрового V8 с парой турбонагнетателей и электрическим компрессором может достигать 1600 л.с. при использовании топлива E85 (1280 л.с. при работе на 95-м бензине).



Koenigsegg Gemera



Koenigsegg Gemera

Куда интереснее другой проект шведов — Gemera, первая четырехместная модель в ряду фирмы. Примечательно, что над экстерьером машины успел поработать российский дизайнер Александр Селипанов, в прошлом году ставший директором по дизайну в Koenigsegg — до этого он работал на компании Bugatti и Genesis. Впрочем, техника Gemera еще эффектнее внешности. Это изощренная гибридная установка (1700 л.с. и 3500 Нм), состоящая из трех электродвигателей и двухлитровой турбированной «тройки» Tiny Friendly Giant (TFG) с пневмогидравлическими приводами клапанов, позволяющими обойтись без распредвалов и дроссельной заслонки.



Koenigsegg Gemera

Привычной коробки передач тоже нет — трансмиссия KDD включает главную механическую передачу и гидравлическую муфту для подключения ДВС к колесам.



Koenigsegg Gemera

Характеристики если и были принесены в жертву практичности, то ненамного — до 100 км/ч Gemera ускоряется за паспортные 1,9 секунды, максимальная скорость равна 400 км/ч. При этом на электротяге пятиметровый гиперкар может разогнаться до 300 км/ч и проехать до 50 км. В компании собираются выпустить 300 штук Gemera, стоимость и дата рыночного дебюта пока не называются.



Micro Mobility Microlino 2.0



Micro Mobility Microlino 2.0

Больше двух лет прошло с момента премьеры швейцарской Micro Mobility Systems своего миниатюрного электрокара Microlino , но эта машинка с внешностью по мотивам послевоенного «бабл-кара» BMW Isetta в итоге так и не вышла на рынок. По всей видимости, эргономика, ходовые качества и ремонтопригодность модели оставляли желать лучшего, поэтому в компании подготовили версию Microlino 2.0. Она выше и вместительнее первого варианта, кроме того, у нее расширена задняя колея и доработано шасси, а прежний 20-сильный асинхронный электромотор заменен «более эффективным» синхронным — разработчики говорят об увеличении отдачи на 15%, но характеристик не приводят. Известно, что на одной зарядке Microlino 2.0 может проехать до 200 км.



Micro Mobility Microlino 2.0

Технически второй Microlino по-прежнему представляет собой двухместный квадрицикл категории L7, которым в Европе можно управлять без водительских прав. Стоимость базовой версии не изменилась — от 12 тысяч евро, но запуск серийного производства еще придется ждать как минимум до начала следующего года.