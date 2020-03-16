Львов закрывает торговые объекты кроме продуктовых, аптек и заправок (+ ситуация в мире)

Источник материала: Виртуальный Брест

Продолжаем знакомить вас с тем, что происходит в мире (одной строкой), и начинаем с Украины. Кстати, это продолжение, первая часть за сегодня по ссылке . Новые сообщения будут добавляться снизу, как обычно.





С понедельника Львов закрывает торговые заведения, кроме продуктовых, аптек и заправок. Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, но готовиться можно уже сейчас. — Мэр.





931 новых заражений COVID-2019 и 29 новых случаев смерти во Франции. Общее число зараженных достигло 5400, 120 смерть.

Черногория вводит новые меры карантина на 15 дней:

-Закрытие границы для всех иностранных граждан, кроме тех, у кого есть временный или постоянный вид на жительство. Товар в страну будет ввозиться, как и ранее.

-Обязательная самоизоляция туристов, прибывших из-за границы.

-Закрытие всех казино.

-Закрытие всех дискотек и ночных клубов, баров

-Закрытие всех торговых центров.

-Закрытие всех кафе и ресторанов, разрешена доставка на дом.

-Закрытие отелей, кроме как для туристов, которые уже заселились.

-Закрытие спортзалов.

-Ограничение количества людей, находящихся одновременно в магазине (50 на магазин, 100 на рынок/или на 10 м2 1 покупатель, но не выше 50 человек одновременно).

-Держать расстояние 2 метра друг от друга в очередях, магазинах.

Сербия объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса .

Кипр уходит на карантин с 18:00 16.03

1. С 16 марта въезд в страну только для граждан Кипра, либо лиц, имеющих вид на жительство или неотложную деловую цель.

При этом необходима справка об отсутствии инфекции из страны прибытия и такие лица будут помещены на обязательный 14-дневный карантин.

(Справка как виза - ответственность авиакомпаний. Авиакомпании, летающие на Кипр уже предупреждены.)

2. Закрываются все рестораны, бары, кафе, спортзалы, развлекательные центры, торговые центры, музеи итп. Остаются открытыми только аптеки, АЗС, пекарни, продовольственные магазины. При этом вход осуществляется группами, число посетителей - не более 1 человека на 8 кв. м. торговой площади.

3. Снижение НДС с 19% до 17% на срок двух месяцев и с 9%до 7% на срок 3.5 месяца (после принятия соответствующего закона парламентом).

4. Отсрочка уплаты НДС для предприятий, затронутых карантином и подачи декларации по НДФЛ для сотрудников.

5. Другие меры поддержки бизнеса и работников - оплачиваемый отпуск по уходу за детьми до 15 лет, не посещающими школу по причине карантина, вливания в различные сферы экономики и систему здравоохранения.

6. Отели закрываются до 30 апреля.

У зампредседателя правительства Каталонии Пере Арагонеса положительный тест на COVID-2019.

УЕФА собирается предложить перенести чемпионат Европы 2020 года на осень, зиму 2020 или на лето 2021 года.

Еще три случая COVID-2019 в Узбекистане. 4 за день и в сумме.

«Сербия с сегодняшнего дня ведет войну с невидимым противником, вирусом, наша страна должна победить»: Александр Вучич ввел в стране чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. В Сербии объявлен карантин, закрыты все учебные заведения, работать будут только продуктовые магазины и аптека, президент Вучич просил граждан не поддаваться панике и не скупать продукты. Ещё Вучич просил граждан старше 65-ти лет не выходить из дома и не контактировать с родственниками, и сказал что если в течение 72 часов солидарность граждан по этому вопросу не проявится, то это станет официальным запретом

Красная площадь сейчас - исторический момент, туристов нет.

Нидерланды закрывают все школы, бары, рестораны, ночные клубы и кафе с каннабисом для борьбы с распространением коронавируса.

Министерство здравоохранения Украины рекомендует ограничить работу общественного транспорта, сообщил замминистра, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве.

Южный федеральный университет (ЮФУ) ограничил проведение массовых мероприятий и с понедельника начнет переводить студентов на дистанционное и индивидуальное обучение в целях противодействия распространению коронавируса Covid-19, сообщила на своей странице в фейсбуке врио ректора Инна Шевченко.

Правительство Армении обсудит возможность переноса даты конституционного референдума. "Ни одна политическая цель не может быть выше общественной безопасности и здоровья. Если ситуация будет такой, что референдум и эпидемиологическая ситуация противоречат друг другу, то примем соответствующее решение", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в "Фейсбуке".

Власти Канады не исключают возможность временного закрытия границ страны из-за ситуации с коронавирусом — премьер-министр Джастин Трюдо

Власти Португалии и Испании договорились о закрытии с 16 марта общей границы для путешественников в связи с распространением коронавируса нового типа.

Ирландия закрывает все пабы и кафе из-за распространения коронавируса

Бавария, Германия, объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса.

32 новых случая инфицирования COVID-2019 в Польше . Общее число зараженных достигло 125 человек.

Сегодня на этом всё, завтра продолжим... Ах да, самое главное забыли:

Минздрав Беларуси сегодня не сообщил статистику по заражённым. Ни в одной стране мира такого нет. Там все четко в одно время обновляется. Даже несколько раз в день. Видимо, в Беларуси у коронавируса тоже выходные, и на них он никого не заражает.