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Львов закрывает торговые объекты кроме продуктовых, аптек и заправок (+ ситуация в мире)
16.03.2020 06:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Продолжаем знакомить вас с тем, что происходит в мире (одной строкой), и начинаем с Украины. Кстати, это продолжение,
С понедельника Львов закрывает торговые заведения, кроме продуктовых, аптек и заправок. Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, но готовиться можно уже сейчас. — Мэр.
931 новых заражений COVID-2019 и 29 новых случаев смерти во Франции. Общее число зараженных достигло 5400, 120 смерть.
Черногория вводит новые меры карантина на 15 дней:
-Закрытие границы для всех иностранных граждан, кроме тех, у кого есть временный или постоянный вид на жительство. Товар в страну будет ввозиться, как и ранее.
Сербия объявила чрезвычайное положение из-за
Кипр уходит на карантин с 18:00 16.03
1. С 16 марта въезд в страну только для граждан Кипра, либо лиц, имеющих вид на жительство или неотложную деловую цель.
При этом необходима справка об отсутствии инфекции из страны прибытия и такие лица будут помещены на обязательный 14-дневный карантин.
2. Закрываются все рестораны, бары, кафе, спортзалы, развлекательные центры, торговые центры, музеи итп. Остаются открытыми только аптеки, АЗС, пекарни, продовольственные магазины. При этом вход осуществляется группами, число посетителей - не более 1 человека на 8 кв. м. торговой площади.
3. Снижение НДС с 19% до 17% на срок двух месяцев и с 9%до 7% на срок 3.5 месяца (после принятия соответствующего закона парламентом).
4. Отсрочка уплаты НДС для предприятий, затронутых карантином и подачи декларации по НДФЛ для сотрудников.
5. Другие меры поддержки бизнеса и работников - оплачиваемый отпуск по уходу за детьми до 15 лет, не посещающими школу по причине карантина, вливания в различные сферы экономики и систему здравоохранения.
6. Отели закрываются до 30 апреля.
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Сегодня на этом всё, завтра продолжим... Ах да, самое главное забыли:
Минздрав Беларуси сегодня не сообщил статистику по заражённым. Ни в одной стране мира такого нет. Там все четко в одно время обновляется. Даже несколько раз в день. Видимо, в Беларуси у коронавируса тоже выходные, и на них он никого не заражает.
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Продолжаем знакомить вас с тем, что происходит в мире (одной строкой), и начинаем с Украины. Кстати, это продолжение, первая часть за сегодня по ссылке. Новые...
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