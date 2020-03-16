Украинская «девушка Бонда» заразилась коронавирусом

Источник материала: Tut.by

Актриса и модель Ольга Куриленко заразилась коронавирусом. В своем Instagram она рассказала о повышенной температуре и слабости и призвала людей быть осторожными.





«Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьез!» — написала Ольга.

Куриленко снималась, в частности, в фильмах «Париж, я люблю тебя» (Paris, je t’aime, 2006), «Квант милосердия» (Quantum of Solace, 2008), где сыграла роль девушки Бонда, а также «Обливион» (Oblivion, 2013).