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Украинская «девушка Бонда» заразилась коронавирусом

16.03.2020 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Актриса и модель Ольга Куриленко заразилась коронавирусом. В своем Instagram она рассказала о повышенной температуре и слабости и призвала людей быть осторожными.


«Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьез!» — написала Ольга.

Куриленко снималась, в частности, в фильмах «Париж, я люблю тебя» (Paris, je t’aime, 2006), «Квант милосердия» (Quantum of Solace, 2008), где сыграла роль девушки Бонда, а также «Обливион» (Oblivion, 2013).

 
 
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Об этом она рассказала у себя в Instagram.
 
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