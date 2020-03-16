Гениальный «Остап Бендер», который не боялся открыто выступать против власти. Какой была жизнь Сергея Юрского

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Харизматичный Остап Бендер в «Золотом теленке», неунывающий дядя Митя в «Любовь и голуби», принципиальный до мозга костей Груздев в «Место встречи изменить нельзя», хитроумный Тарталья в музыкальном фильме «Король Олень». Все это неподражаемый Сергей Юрский. Мастер, чье искусство переживет века.

Сегодня он мог бы отмечать свой 85-й день рождения, но, к сожалению, вот уже год как его нет с нами. Вспоминаем любимые роли и важные события из жизни этого великого артиста.





Юрский — ненастоящая фамилия актера. Но и не псевдоним, который он выбрал себе сам. История очень интересная. Юрский — псевдоним его отца-дворянина Юрия Сергеевича Жихарева, который тот взял себе в ранней юности во время выступлений в гимназических спектаклях. Когда Советы пришли к власти, Юрий Юрский решил не отказываться от выдуманной фамилии, чтобы скрыть свое непролетарское происхождение. Долгое время это удавалось. Но однажды его инкогнито все-таки было раскрыто.

«Мой отец, Юрий Сергеевич Жихарев, в роду которого были и дворяне, и священники, в свое время был осужден и отбывал ссылку. Как он ни старался свое происхождение не объявлять, не заявлять — оно всплыло. Это был 1934 год. Убийство Кирова, охота за „чуждыми элементами“. Да и фамилия мамы подкачала — Романова. Возможно, кто-то в очередной раз посчитал возможным неслучайность совпадения с царской фамилией.

Слава Богу, отец вернулся домой, потому что перемена „ежовщины на бериевщину“ была некоторым послаблением. Очень коротким. Но все-таки какое-то количество людей из тюрем и ссылок возвратили. Вскоре отец стал художественным руководителем системы цирков страны и худруком Московского цирка на Цветном бульваре. А еще он стал заслуженным артистом РСФСР и вскоре — орденоносцем. Потом, в самом начале войны, он вступил в партию. Но, видимо, всегда помнил об этой ссылке и хотел меня всячески оградить. До 1950 года я не знал своей настоящей фамилии, а носил фамилию Юрский, тот самый псевдоним, который взял отец, работая актером».





Неудивительно, что проведший за кулисами арены большую часть своего детства Сергей также мечтал о карьере циркового артиста.

«Меня долго преследовал запах циркового манежа, то есть опилок. До сих пор я хожу в цирк, хоть и реже. И, знаете, как-то вдруг ощутил, что чего-то мне не хватает, и понял, чего именно. Так как полы теперь пластиковые и все стало более цивилизованным, не хватает запаха конюшни и опилок на манеже, которые для меня — память о детстве».

Однако карьерой акробата и клоуна Сергей грезил недолго, да и родители не поддержали его устремлений. Тем более что сын окончил школу с золотой медалью. Юношу принимают без экзаменов на факультет правоведения Ленинградского университета. Правда, юриспруденция Юрского не интересует вовсе, в отличие от работы в театре-студии ЛГУ под руководством актрисы и педагога Евгении Карповой.

Отучившись три курса на юрфаке, Сергей поступает на актерский факультет Ленинградского театрального института. К третьему году обучения, в 1957-м, юного актера приглашают в штат Большого драматического театра имени Горького. Совсем скоро он становится одним из ведущих актеров труппы легендарного Георгия Товстоногова. Звездный статус приносит ему роль Чацкого из «Горе от ума».

«Это был самый пик хрущевской оттепели. Мы начали улыбаться, шутить. Казалось, сталинизм уходит навсегда. Общество пробуждалось от спячки, от умственной спячки. Оригинальная мысль или мысль, резонирующая с твоим ощущением близкой свободы, была потребна обществу. БДТ был на подъеме. Он создавал своего зрителя — думающего, ищущего ответы на самые злободневные вопросы бытия. Этот зритель шел к нам в поиске ответов в наших спектаклях. Вот почему наше „Горе от ума“ это был взрыв. А секрет успеха прост. Главного героя приводил к крушению надежд, к жизненной катастрофе и к горю именно его ум. Мы рассказывали и об этом самом уме, и об этом самом горе. Точно следуя названию пьесы, которое дал ей автор».

В Большом драматическом театре актер нашел и свою настоящую любовь. За свою жизнь Юрский был женат дважды. С первой супругой (актрисой БДТ) Зинаидой Шарко они прожили 7 лет и развелись в 1968 г. Детей в этом браке не было. А вот со своей второй женой — также актрисой — Натальей Теняковой они прожили в счастье и согласии, пока смерть Юрского не разлучила их. У пары родилась дочь Дарья Юрская, которая продолжает дело родителей и служит актрисой в театре МХТ. Дождались Сергей и Наталья и внуков — Георгия и Алишера.





Но вернемся в Большой драматический, на подмостках которого Юрский был не только одним из главных актеров, но и дебютировал как режиссер, поставив спектакль «Мольер» по произведению Михаила Булгакова.

«Кроме „Мольера“ я поставил „Избранника судьбы“ и, наконец, „Фантазии Фарятьева“. На этом спектакле я окончательно разошелся с БДТ, где я проработал двадцать полных лет. Худсовет театра предложил запретить спектакль, его подвергли уничтожающей критике. А я и сейчас уверен, что это моя лучшая постановка. Товстоногова все это крайне смутило. Он ничего не хотел запрещать. Конфликт разрешила Москва. Приехавшая комиссия спектакль приняла, но в театре произошел раскол. А вернее, расхождение. Этическое и эстетическое. Мне не оставалось ничего другого, как уйти. Не скрою — это была трагедия, но не катастрофа».

К этому моменту Сергей Юрский был не только театральной, но и кинознаменитостью. На больших экранах актер появился впервые в 1957-м году в картине «Улица полна неожиданностей», исполнив роль гражданина в шляпе и с булочкой у будки регулировщика. Первой же действительно заметной киноработой стала роль директора школы Виктора Николаевича Сорокина (Викниксора) в фильме «Республика ШКИД» (1966).

Всесоюзную популярность принесла Юрскому картина «Золотой теленок» (1968), в которой актер великолепно сыграл Остапа Бендера. На роль великого комбинатора также претендовали Владимир Высоцкий, Александр Пороховщиков, Владимир Басов и Арчил Гомиашвили (позже он все-таки сыграет Бендера у Гайдая). Сергей Юрский сначала отказался проходить пробы, но создатели фильма были очень настойчивыми. В итоге фильм получился по-настоящему звездным: в нем снялись Леонид Куравлев, Зиновий Гердт, Евгений Евстигнеев.

«Я долго мучился, почему такой хороший фильм, как „Золотой теленок“, никогда не попадал ни на один русский фестиваль, который устраивается за границей? Ведь он до сих пор имеет колоссальное влияние на русскоязычную диаспору. Я до сих пор, в общем, живу славой Остапа Бендера, куда бы ни приезжал. А на фестивали фильм не берут. Сначала думал: зажимают. Потом думал: не понимают. Действительно, это оказалось чужим иным странам. Он весь построен на нашем сознании, на нашем юморе, на наших ритмах».

Еще одна запоминающаяся роль — врача Груздева в «Место встречи изменить нельзя» (1979). Антагонистом персонажа Юрского стал герой в исполнении Владимира Высоцкого — Глеб Жеглов. Дуэт противоположностей получился невероятно ярким.

«Высоцкий, так случилось, в большинстве сцен, в которых я снимался, был режиссером… Поэтому я наблюдал Высоцкого, как говорится, в двух ипостасях одновременно. И мне кажется, он замечательно с этим справлялся. Это поднимало его дух, он был контактен, очень легко шел на компромиссы».

Судьба подарила Сергею Юрскому и роль в народной комедии — «Любовь и голуби» (1984). Режиссер картины Владимир Меньшов, пригласил сняться в своем фильме не только самого артиста, но и его супругу — артистку Наталью Тенякову. Паре достались роли возрастных персонажей: дяди Мити и бабы Шуры. В то время как самому Юрскому было 48 лет, а Теняковой — даже не исполнилось и сорока. Но мастерство исполнителей и, конечно же, гримеров, не дали впоследствии никому усомниться в правильности выбора режиссера. Персонажи стали легендарными.

За свою актерскую карьеру Юрский исполнил порядка полусотни киноролей. Также он много выступал на эстраде с программами классических и современных авторов, озвучивал фильмы, написал несколько успешных сценариев и три книги. Так, повесть «Чернов», написанная им в середине 1970-х годов, позже была экранизирована в 1990 году — «Чернов/Chernov». Сергей Юрский стал режиссером этой постановки.





Несмотря, на дефицит работы и низкие заработки в 90-е годы, Юрский не стал сниматься в проходных картинах и играть в бездарных коммерческих спектаклях. Каждый проект, под которым он подписывался, должен был не только дать актеру заработок, но и нести художественную ценность. Также он резко осуждал людей, мнящих себя актерами, а на деле являющихся банальными кривляками, случайно попавшими в профессию.

«Надо сказать: «Ты не можешь играть!». Не можешь. Потому что это профессия. Ты можешь валять дурака и наряжаться, а больше ничего не можешь. А сейчас мы видим по некоторым сериалам, как туда в качестве сценаристов и режиссеров проникли люди, к которым не надо было обращаться. Чтобы утвердиться, они нанимают соответствующих актеров, которые не актеры. И возникает то, что человек, глядя на это, говорит: «И я так могу. Так всякий может».

Также Сергей Юрьевич не раз был резок в своих высказываниях по поводу политики действующей власти. Он осуждал вмешательство России во внутренние дела Украины и депортацию граждан Грузии, призывал в 1996 и 2003 году к прекращению войны в Чечне, выступал за освобождение Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, Кирилла Серебренникова, участниц группы Pussy Riot. Также он с удовольствием поддерживал инициативы по защите животных, сохранению Центрального дома актера и петербургской клинической больницы № 31. При этом Юрский всегда подчеркивал, что никогда не состоял ни в каких политических партиях и не является оппозицией. Но вот собственная позиция у него есть.





Юрский все равно до последнего ездил на гастроли, создавал новые постановки, читал со сцены собственные произведения, а также рассказы Пушкина, Зощенко, Чехова. Одна из последних его ярких работ — роль Марка Шагала в спектакле «Полеты с ангелом» (2016).

«У меня очень болит нога сейчас, но в «Полетах» мне нужно танцевать, двигаться, превращаться в человека молодого в воспоминаниях. На время спектакля, это знают все актеры, перестает болеть живот, исчезает насморк, боль, рана, язва, которую сейчас ношу, забывается», — признавался Юрский.

Но все же болезни дали о себе знать. Утром 8 февраля 2019 года Юрский вдруг почувствовал себя плохо: резко поднялся уровень сахара в крови. Скорая помощь приехала слишком поздно. Народный артист России был уже мертв. За несколько лет до смерти актер дал большое интервью. Один из его ответов на вопрос журналиста звучит сегодня как прощание:

«Да, ты старик. Но Бог дал тебе прекрасную, длинную, трудную, но счастливую жизнь. Ты на кого-то обижен? Нет. Ты теперь кусаешь локти: эх, надо бы тогда… Ничего подобного. Все было правильно. Надо было делать все, как делал. Но ведь было разное. Было много плохого. Да, было. Значит, так было кому-то нужно. Это должно тоже остаться.

На всех не хватит никогда

Ни славы, ни благополучья,

Но каждый все же в дар получит

Свои прошедшие года».