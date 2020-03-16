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Общий запрет на лов рыбы

16.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 2 от 4 марта 2020 г. № 2, на 2020 г. установлены следующие сроки запрета на лов рыбы, предусмотренные в пункте 105 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства:

— Брестской и Гомельской областей в период с 12 марта по 18 мая;
— Минской, Могилевской и Гродненской областей — с 22 марта по 30 мая;
— Витебской области в период с 31 марта по 8 июля.

Для добычи рыбы в период запрета маломерные и другие суда использовать запрещено.

Александр ДЯТЛОВ,
старший госинспектор Мстиславской межрайонной инспекции.


 
 
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Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 2 от 4 марта 2020 г. № 2, на 2020 г. установлены следующие сроки...
 
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