Общий запрет на лов рыбы

Источник материала: Горецкий вестник

Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 2 от 4 марта 2020 г. № 2, на 2020 г. установлены следующие сроки запрета на лов рыбы, предусмотренные в пункте 105 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства:

— Брестской и Гомельской областей в период с 12 марта по 18 мая;

— Минской, Могилевской и Гродненской областей — с 22 марта по 30 мая;

— Витебской области в период с 31 марта по 8 июля.

Для добычи рыбы в период запрета маломерные и другие суда использовать запрещено.

Александр ДЯТЛОВ,

старший госинспектор Мстиславской межрайонной инспекции.