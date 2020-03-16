|
Общий запрет на лов рыбы
16.03.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 2 от 4 марта 2020 г. № 2, на 2020 г. установлены следующие сроки запрета на лов рыбы, предусмотренные в пункте 105 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства:
— Брестской и Гомельской областей в период с 12 марта по 18 мая;
Для добычи рыбы в период запрета маломерные и другие суда использовать запрещено.
Александр ДЯТЛОВ,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 2 от 4 марта 2020 г. № 2, на 2020 г. установлены следующие сроки...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)