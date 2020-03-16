«Без соцсетей эти люди размахивали бы бельем перед соседями». Как мы становимся объектами насмешек в Сети

Источник материала: Tut.by

На днях блогера Асю Попласвкую, о чьем уходе в монастырь много писали совсем недавно, застукали в кафе во время Великого Поста. Получился скандал. В чем соль конфликта и что нужно делать, чтобы не оказаться на месте героев истории, рассказывает репутационный технолог и PR-специалист Анна Мирочник.

Минск город настолько маленький, что не встретить знакомого — это редкая удача. И, чем меньше вы настроены на светскую беседу, тем выше риск, что именно ею сегодня придется заниматься.

Топ «мест для самых неловких встреч», с моей точки зрения, возглавляют медцентры и Комаровка. Сюда не наряжаются, а потому большинство разговоров начинается словами сожалений относительно своего внешнего вида. Тот, к кому обращена реплика, тоже, как правило, одет в удобное, а не в то, что почетно выложить в Facebook. Поэтому обе стороны делают вид «с тобой все окей и со мной все окей», и расходятся, обещая себе в следующий раз не выходить из дома с грязной головой или отросшими корнями.

Но если посещение рынка и врачей в рабочее время хоть как-то снижает риск незапланированных встреч, то для общепита эта уловка не работает. В любое время судьба может привести к вашей тарелке человека, который узнает вас среди десятков посетителей кафе. Вероятность таких случайностей прямо пропорциональна количеству нажитых непосильным трудом друзей в соцсетях. И, поскольку Минск город не только маленький, но еще и небогатый на события, содержимое вашей тарелки и даже сам факт посещения кафе вполне могут стать темой публичного обсуждения. Так, например, случилось с удалившейся от мирской суеты блогером Асей Поплавской — посиделки в кафе во время поста стали причиной локального скандальчика.

Что случилось?

До смешного ничего. Но причина «скандала» настолько абсурдна, что я не могу отказать себе в удовольствии написать о ней. Тем более ситуация иллюстрирует ряд социальных заморочек, о которых давно хотелось рассказать. А тут такой прекрасный пример. Итак…

Днем 11 марта специалист по связям с общественностью по имени Иван пошел пообедать в кафе. Там он увидел блогера Асю Поплавскую, которая в прошлом году довольно кардинально сменила контентную политику своих соцсетей. Теперь девушка делится рассуждениями о вере, Боге и планами присоединиться к ордену Сестер служительниц Иисуса в Евхаристии. Те, кто имел удовольствие читать Асю раньше, могут понять, насколько сильно изменилась ее повестка.

День, когда в кафе встретились Иван и Ася, приходился на Великий пост. Сложно понять, что больше потрясло Ивана: то, что блогер была в «красивой черной униформе с белым воротником», или, что публично верующий человек был замечен в такой период на предприятии общепита. Но встреча зацепила героя настолько, что в тот же день он написал разоблачающий пост у себя в Facebook.





Обсуждение перекочевало в Telegram и Twitter:





В обсуждения пришли блогеры:





















Реакция получилась неоднозначной. Поэтому на следующий день Иван решил сделать объяснительный пост.

… реакция на который вновь оказалась неоднозначной:

Так Ася Поплавская, просто зайдя поесть, стала героиней обсуждения у довольно интересного пула аудитории, а история разнеслась по соцсетям. У Ивана, хочется верить, прибавилось подписчиков. Название кафе бесплатно помелькало. С этой точки зрения все остались в плюсе.

Однако почему паре сотен человек стало вдруг небезралично ходит человек в кафе или нет? Есть несколько моментов, которые важно знать каждому, кто планирует трудиться над собственной репутацией.

Резкая смена имиджевой стратегии

Образ со временем прирастает к человеку. Сознательно или нет, Ася Поплавская много сил вложила в создание определенной репутации. Теперь контентная стратегия Аси изменилась кардинально. Чем сильнее ваша прошлая история отличается от новых декларируемых принципов, тем большей амплитудой колебаний будет обладать общественная оценка.

Непопадание в стереотип новой социальной роли

Амплуа монахини для широких масс является, во-первых, сильно эмоционально заряженным образом. Во-вторых, оно должно соответствовать набору штампов, которые формировались столетиями. Стереотипы работают для представителей всех профессий, и неподание в них делает образ отталкивающим. Например, лишь единицы доверят свои деньги нищему финансисту, фигуру — полному диетологу, ребенка — преподавателю-чайлдфри.

В массовом сознании вера до сих пор ассоциируется с аскезой и отказом от человеческих удовольствий.

Непонимание своей целевой аудитории

После прихода к вере блогер вычистила многих проверенных временем подписчиков, но костяк остался. И он светский. В нерелигиозной социальной культуре темы здоровья, зарплаты и религии интимны и потому не подходят для публичного обсуждения. Это не значит, что болезнь и веру нужно скрывать. Но делая это основой темой повестки, нужно быть готовым, что аудитория навяжет вам новую социальную роль и будет недовольна, если вы нарушите стереотипное поведение.

Более того прежняя роль и новая могут, как в случае Аси, диссонансировать и вызывать этим агрессию, ведь только недавно вы со смаком скандалили в соцсетях, а теперь призываете изо всех сил полюбить ближнего.

Есть в кафе или не есть? Что говорит церковь?

Мое злорадство относительно всей этой истории оказалось бы неполным, будь Иван корректен в своих претензиях. Предполагаю, что, как и большинство белорусов, он ест куличи и на православную, и на католическую Пасху, отмечает два Рождества, хотя бы раз в жизни был на экскурсии в костеле, а потому предполагает, что с азами всех религий знаком. А значит — может публично высказывать мнение по вопросу.

Тут мы видим ещк один риск, которому становимся подвержены из-за огромного количества доступной информации по всем темам. Для ее поиска больше не нужно перекапывать кучу источников, сравнивать и критически оценивать данные — все это уже сделали за нас. Поэтому особенно в гуманитарных сферах появилось так много «экспертов», которые звучат довольно смешно для тех, кто действительно разбирается в вопросе.

Так случилось и с безопасной, на первый взгляд, темой — правилами поведения верующих в этот период. Казалось бы — страдай, молись, не ешь мясо. Однако тут все несколько тоньше. Может ли монашка посещать кафе во время поста, мы спросили у ксендза Юрия Санько, пресс-секретаря Конференции католических епископов в Беларуси.



Фото со страницы Юрия Санько в социальной сети

— Ася еще не монахиня (если все будет хорошо, осенью она начнет подготовку к монашеской жизни). И это не форма монахинь ордена, в который она собирается. Назовем это «скромным одеянием». А вот я священник, и часто обедаю в кафе и даже (о, ужас), пью кофе в кофейнях.

— Даже во время поста?

— Да, а что в этом такого? Многие заведения Минска сейчас предлагают постное меню.

— Юрий, но суть поста ведь не только в отказе от мяса. В чем еще она заключается?

— Если коротко, основные посылы поста:

молитва — выстроить взаимоотношение с Всевышним, укрепить, обновить и так далее;

милостыня — открыть свое сердце нуждам ближнего, выстроить взаимоотношения с людьми;

пост — ограничение в пище, чтобы разобраться с самим собой и расставить приоритеты.

Пост католики должны соблюдать во все пятницы года, если не выпадает какое-либо торжество, строгий пост на хлебе и воде два раза в год: Пепельная среда (начало поста), Страстная пятница перед Пасхой. В остальные дни человек добровольно принимает на себя обязательство поститься. Это может быть несколько дней в неделю или весь Великий пост. Суть поста также не в том, чтобы не есть мясо, а в том, чтобы не грызть друг друга.

— Я правильно понимаю, что ходить на концерты, в клубы и посещать увеселительные заведения католикам можно даже в пост?

— Мы просим воздержаться от увеселительных мероприятий и призываем подумать во время поста о душе.

— А после поста на концерты и танцы можно?

— Нужно!

Как развернулась ситуация? Девушка еще не монашка (тут уже можно считать тему исчерпанной). Но даже окажись она ею, все равно во время поста посещать кафе позволительно — не с бараньей же ногой наперевес ее застукали. Получается комичная ситуация: ничего не понял — но осудил.

Поэтому каждый раз, когда захочется что-то высказать публично, стоит руководствоваться принципом:

Не выражаться категорично за пределами сфер своей компетентности

Это самый простой способ сохранить лицо и не заработать репутацию пустомели.

Вынужденная публичность и мамины эксперты

Соцсети часто критикуют за то, что личного свободного пространства, куда не смогут просунуться посторонние, становится все меньше. Отчасти это действительно так. Однако многие с удовольствием отказываются от приватности и с удовольствием вываливают детали личной жизни в общий доступ.

Рассказы о мужьях и разводах, публичные дневнички вроде флешмобов «30 дней радости» — всегда претензия на порцию внимания. Все это происходит не из-за роста популярности соцсетей. Виновато плохое воспитание. Без соцсетей эти люди размахивали бы нижним бельем только перед соседями, а так имеют в доступе аудиторию побольше.

Отдельно стоит затронуть частый аргумент «я просто сказал» или «я просто поделился своим мнением». В нашей истории, герой, например, многократно к нему прибегает.

Стоит уяснить: любой речевой акт рассматривается второй стороной как запрос на коммуникацию. Просто говорить можно в одиночестве, а просто писать — у себя в секретном дневничке. Если появляется аудитория, взрослый человек должен фильтровать то, что вырывается у него изо рта.

Интересно, что сам оратор может не хотеть диалога или не рефлексировать свое желание. Он ведь «просто поделился». Поэтому так непросто жить с болтунами. Они вроде бы обращаются к партнеру, но критическую оценку или разговор не по предполагаемому скрипту воспринимают в штыки. Можно только поддакивать и хвалить — вы всего лишь модель того, что происходит у человека в голове.

Поэтому отношения с болтунами либо скатываются к постоянным ссорам, ведь все не по сценарию человек воспринимает, как посягательство на свою территорию. Либо партнер, которому не повезло жить с треплом, оттачивает навык машинальных кивков, когда в диалоге участвует лишь физическая оболочка, пока разум и дух парят где-то далеко-далеко от потока чужого сознания.

Это справедливо не только для личных отношений, но и для соцсетей. Быть вовлеченным в чужое нытье и душевные качели невозможно постоянно. Читать о чужом грязном белье интересно, если эта информация перемежается чем-то еще. Или когда вы полезны чем-то, что компенсирует заунывный или эгоцентрический контент.

Поэтому счастье действительно любит тишину. В первую очередь, потому что оно напрямую коррелирует с адекватностью и умением предвидеть последствия своих поступков.

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