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Амнистия может коснуться 1,8 тыс. осужденных за наркотики
16.03.2020 09:24 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Амнистия в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне может коснуться 1,8 тыс. осужденных за наркотики, сообщил министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала "Беларусь 1".
Также МВД готовит ряд законодательных инноваций, сообщает
Так, прорабатываются действенные меры воздействия на системных нарушителей правил дорожного движения.
«В области дорожного движения мы предлагаем вводить штрафные баллы. Это делается для того, чтобы случайных, разовых нарушителей отсечь от меньшинства, которое систематически, нагло, специально не обращая внимания на общественные правила и интересы других людей, нарушает правила просто потому, что так хочет», - сообщил Юрий Караев.
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Прорабатывается механизм помилования для тех, кто оступился впервые.
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