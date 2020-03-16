Амнистия может коснуться 1,8 тыс. осужденных за наркотики

Амнистия в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне может коснуться 1,8 тыс. осужденных за наркотики, сообщил министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала "Беларусь 1".

Также МВД готовит ряд законодательных инноваций, сообщает БЕЛТА . Например, пакет изменений коснется КоАП. Цель в том, чтобы уйти от бумажной волокиты, упростить сам процесс привлечения к ответственности.

Так, прорабатываются действенные меры воздействия на системных нарушителей правил дорожного движения.