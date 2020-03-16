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Амнистия может коснуться 1,8 тыс. осужденных за наркотики

16.03.2020 09:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Амнистия может коснуться 1,8 тыс. осужденных за наркотики
Фото из открытых источников

Амнистия в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне может коснуться 1,8 тыс. осужденных за наркотики, сообщил министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала "Беларусь 1".

Также МВД готовит ряд законодательных инноваций, сообщает БЕЛТА. Например, пакет изменений коснется КоАП. Цель в том, чтобы уйти от бумажной волокиты, упростить сам процесс привлечения к ответственности.

Так, прорабатываются действенные меры воздействия на системных нарушителей правил дорожного движения. 

«В области дорожного движения мы предлагаем вводить штрафные баллы. Это делается для того, чтобы случайных, разовых нарушителей отсечь от меньшинства, которое систематически, нагло, специально не обращая внимания на общественные правила и интересы других людей, нарушает правила просто потому, что так хочет», - сообщил Юрий Караев. 

Амнистия может коснуться 1,8 тыс. осужденных за наркотики
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Теги: Гомель
 
 
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