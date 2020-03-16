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Россия закрывает границу с Беларусью

16.03.2020 09:18 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В новом выпуске программы «Вести недели» телеканала «Россия 1» телеведущий Дмитрий Киселев сообщил, что «в ближайшую неделю по соображениям карантина закроется даже граница России с Беларусью [для передвижения людей]». Эту же информацию подтвердил российский премьер Михаил Мишустин.

«Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса», – сказал премьер.

Таким образом, решение об ограничении въезда иностранцев на свои территории, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа, приняли все соседние страны Беларуси: Украина, Литва, Латвия и Польша, а теперь и Россия. Наша же страна от такой меры отказывается: даже Минздрав считает, в этом нет смысла.

Мы дополняем материал.

 
 
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В новом выпуске программы «Вести недели» телеканала «Россия 1» телеведущий Дмитрий Киселев сообщил, что «в ближайшую неделю по соображениям карантина закроется...
 
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