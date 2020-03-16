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Россия закрывает границу с Беларусью
Источник материала: KYKY>
В новом выпуске программы «Вести недели» телеканала «Россия 1» телеведущий Дмитрий Киселев
«Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса», – сказал премьер.
Таким образом, решение об ограничении въезда иностранцев на свои территории, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа,
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В новом выпуске программы «Вести недели» телеканала «Россия 1» телеведущий Дмитрий Киселев сообщил, что «в ближайшую неделю по соображениям карантина закроется...
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