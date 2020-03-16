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Россия закрывает границу с Беларусью из-за коронавируса
Источник материала: Партизан
Принято решение о закрытии границы с Беларусью для передвижения людей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает
Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY
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Принято решение о закрытии границы с Беларусью для передвижения людей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.
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