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Россия закрывает границу с Беларусью из-за коронавируса

16.03.2020 09:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Принято решение о закрытии границы с Беларусью для передвижения людей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Россия закрывает границу с Беларусью из-за коронавируса
Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY
 
 
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Принято решение о закрытии границы с Беларусью для передвижения людей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.
 
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