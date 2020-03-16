«Белавиа» с 17 марта приостанавливает рейсы в Кишинев и Ригу

Источник материала: Вороновская газета





Авиакомпания «Белавиа» из-за ситуации с коронавирусом приостанавливает выполнение полетов в Кишинев и Ригу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиаперевозчика.

В Кишинев полеты отменяются с 17 по 31 марта, в Ригу — с 17 марта по 14 апреля.

В связи с постоянно изменяющейся ситуацией «Белавиа» просит проверять обновления на сайте авиакомпании об отмененных рейсах в связи с коронавирусом.

Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года.

«Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до конца 2020 года, не нужно делать это прямо сейчас, все данные вашего билета сохранены у нас в системе, поэтому к нам можно обратиться и после предполагаемой даты полета, назвав номер вашего билета. Изменение даты вылета возможно только один раз. У вас есть несколько месяцев обдумать, когда вы хотите лететь по данному билету в следующий раз», — пояснили в авиакомпании.

В случае обращения по возврату или обмену на рейсы, которые выполняются и не отменены (групповой или индивидуальный тариф), — возврат и обмен будут производиться в соответствии с правилами тарифа.

https://www.belta.by