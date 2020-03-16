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Группа компаний ActiveCloud подтвердила статус золотого партнера Microsoft

16.03.2020 10:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Группа компаний ActiveCloud подтвердила статус золотого партнера Microsoft
Фото из открытых источников

Компетенция Cloud Platform подтверждает квалификацию и опыт специалистов ActiveCloud в реализации проектов «Инфраструктура и программное обеспечение как услуга» (SaaS), созданных на основе Microsoft Azure.

Кроме того, компания подтвердила партнерские компетенции уровня Silver:

  • Small and Midmarket Cloud Solutions
  • Datacenter

Компетенция Small and Midmarket Cloud Solutions подтверждает опыт партнера во внедрении решений Microsoft Office 365 для малого и среднего бизнеса. 

Группа компаний ActiveCloud подтвердила статус золотого партнера Microsoft ActiveCloud вместе с А1 запустил проект по созданию облачной инфраструктуры

Компетенция Datacenter говорит о том, что квалификация специалистов ActiveCloud позволяет эффективно внедрять решения Windows Server при создании облачных услуг для клиентов компании.

«ActiveCloud продолжает повышать свои компетенции в технологиях для того, чтобы создавать актуальные продукты для решения задач наших клиентов. Уже сейчас мы сфокусированы на оптимизации бизнес-процессов на базе технологий Microsoft: начиная от базовых потребностей (пакет офисных программ, корпоративная почта Exchange, облачное хранилище OneDrive и др.) до комплексных решений. Аренда программного обеспечения в облаке позволяет бизнесу снижать нагрузку на собственную IT-систему, экономить ресурсы за счет гибкой оплаты, использовать легальное ПО» - говорит менеджер по SaaS-продуктам Катерина Радюк.

Группа компаний ActiveCloud – один из ведущих облачных провайдеров, который оказывает услуги в странах СНГ, Европы и Азии. Компания специализируется на построении инфраструктур в облаке, обеспечении отказоустойчивости, безопасности и предоставлении различных облачных сервисов для бизнеса.  Клиенты ActiveCloud используют ресурсы 7 дата-центров мирового уровня в Беларуси, России и Литве.

 
 
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В начале 2020 года группа компаний ActiveCloud продлила высокий статус Microsoft «Gold Partner» с компетенцией партнера по облачным технологиям Cloud Platform.
 
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