Группа компаний ActiveCloud подтвердила статус золотого партнера Microsoft

Источник материала: Аргументы и факты

Компетенция Cloud Platform подтверждает квалификацию и опыт специалистов ActiveCloud в реализации проектов «Инфраструктура и программное обеспечение как услуга» (SaaS), созданных на основе Microsoft Azure.

Кроме того, компания подтвердила партнерские компетенции уровня Silver:

Small and Midmarket Cloud Solutions

Datacenter

Компетенция Small and Midmarket Cloud Solutions подтверждает опыт партнера во внедрении решений Microsoft Office 365 для малого и среднего бизнеса.

Компетенция Datacenter говорит о том, что квалификация специалистов ActiveCloud позволяет эффективно внедрять решения Windows Server при создании облачных услуг для клиентов компании.

«ActiveCloud продолжает повышать свои компетенции в технологиях для того, чтобы создавать актуальные продукты для решения задач наших клиентов. Уже сейчас мы сфокусированы на оптимизации бизнес-процессов на базе технологий Microsoft: начиная от базовых потребностей (пакет офисных программ, корпоративная почта Exchange, облачное хранилище OneDrive и др.) до комплексных решений. Аренда программного обеспечения в облаке позволяет бизнесу снижать нагрузку на собственную IT-систему, экономить ресурсы за счет гибкой оплаты, использовать легальное ПО» - говорит менеджер по SaaS-продуктам Катерина Радюк.

Группа компаний ActiveCloud – один из ведущих облачных провайдеров, который оказывает услуги в странах СНГ, Европы и Азии. Компания специализируется на построении инфраструктур в облаке, обеспечении отказоустойчивости, безопасности и предоставлении различных облачных сервисов для бизнеса. Клиенты ActiveCloud используют ресурсы 7 дата-центров мирового уровня в Беларуси, России и Литве.