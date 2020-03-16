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Номера горячей линии по вопросам профилактики коронавирусной инфекции
16.03.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В Могилевской области организована работа горячей линии по вопросам профилактики коронавирусной инфекции по следующим номерам телефонов: 8(0222) 63-53-60 (круглосуточно), 8(0222) 33-18-68 (понедельник-пятница с 8.00 до 18.00).
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В Могилевской области организована работа горячей линии по вопросам профилактики коронавирусной инфекции по следующим номерам телефонов: 8(0222) 63-53-60...
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