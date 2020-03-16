Документы об ипотеке могут принять до конца года

«Ну, они уже достаточно долго согласовываются. Мы рассчитываем, что в течение года, возможно, они будут приняты», - уточнил глава ведомства в интервью СТВ.
Дмитрий Микулёнок отметил, что ничего другого пока в мире не придумано более совершенного, чем ипотека в данной ситуации: «Человек сам получает жилье и потом за него платит. Смысл ипотеки в том, что жилье уже как бы есть. Но в собственности оно находится либо у банка, либо у кого-то, а он потом выплачивает этапами суммы за это жилье. Схема абсолютно рабочая, только надо некоторые механизмы такие, которые гарантируют безопасность, в том числе человека самого».