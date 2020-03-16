В Дрогичинском районе именинник угнал машину гостя, попал в аварию и уснул

Источник материала: Tut.by

В Дрогичинском районе именинник попал в ДТП на угнанном у гостя Audi A6, сообщает МВД .





С заявлением об угоне в милицию обратился владелец автомобиля. Он сообщил, что накануне отмечал день рождения друга. После застолья он решил остаться у именинника переночевать. Проснувшись посреди ночи, владелец Audi увидел, что его автомобиль пропал.





Угнанное авто оперативники нашли через полчаса. Поврежденный Audi стоял на обочине сельской дороги. Внутри автомобиля на пассажирском сиденье спал именинник. Выяснилось, что после застолья он достал из куртки гостя ключи от Audi и поехал кататься. На проселочной дороге он не справился с управлением, и автомобиль съехал на обочину. После этого именинник перелез на пассажирское сиденье и уснул.



