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Производителей лучших товаров наградили в Станьково

16.03.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Дзержинском районе наградили победителей и лауреатов конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» по Минской области. В этом году конкурс прошел уже в 18-й раз.


Всего в списке 22 предприятия центрального региона, которые отличились в различных номинациях: «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов», «Продукция производственно-технического назначения», «Новинка года», «Лучший в регионе», «Лучший в отрасли» и «Стабильное качество».

По словам заместителя председателя Миноблисполкома Николая Рогащука, претендентов на звание лучшего оказалось практически столько же, сколько и предприятий в Минской области – около 1660.

– Конкуренция высокая. Победителей выбирало компетентное жюри из Госстандарта вместе с потребителями. Эти организации выпускают продукцию, которая необходима как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Что очень приятно, здесь в одном кругу собрались представители малого, среднего и крупного бизнеса, – рассказал Николай Рогащук.


Также он отметил, что продукция, которую производят в столичном регионе, широко востребована за рубежом. Только за прошлый год темп роста экспорта как товаров, так и услуг, составил 110%.


Для того, чтобы стимулировать производителей, на конкурсе «Лучшие товары Республики Беларусь», учреждена номинация «Новинка года». В этом году такой статус присудили компаниям «Молочный гостинец», Минский молочный завод №1», «ДГ-Центр» и вино-водочному заводу «Колос».

Некоторые предприятия – постоянные участники этого конкурса. К примеру, жодинский «БелАЗ» становится обладателем награды «Лучшие товары Республики Беларусь» уже более 10 лет. Самосвалы из Минской области работают в карьерах практически по всему миру. Среди наиболее востребованных машин – 360-тонники. Хорошо экспортируются и самые тяжелые – 450-тонные большегрузы.

Также на мероприятии Николай Рогащук вручил Почетную грамоту Миноблисполкома заместителю председателя комитета экономики Александру Рулькевичу.

Источник: Минская волна, Антонина Бутор

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В Дзержинском районе наградили победителей и лауреатов конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» по Минской области. В этом году конкурс прошел
 
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