Почему упал биткоин?

Биткоин 12 марта упал до $5550 и обновил десятимесячный минимум. Примечательно, что в четверг за час курс первой криптовалюты падал на 24%, а других монет – еще больше. Позже самая популярная крипто валюта поднялась выше до $6300. В пятницу 13 марта утром средневзвешенный курс биткоина составлял $5205.





Myfin.by Трофим Еременко, управляющий партнер консалтинговой компании ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации цифровой трансформации «Цифра и жизнь». Свою точку зрения на ситуацию на рынке криптовалют и перспективы высказал в комментарииТрофим Еременко, управляющий партнер консалтинговой компании ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации цифровой трансформации «Цифра и жизнь».





– На днях был зафиксирован очередной рекорд сложности майнинга биткоина. Обычно такая новость влечет повышение стоимости криптовалют. Однако, сегодня мы наблюдаем падение. Также падение кажется странным на фоне паники, связанной с коронавирусом, и продолжающимися торговыми войнами. Ведь ранее всегда мы говорили о правиле: глобальное потрясение означает рост криптовалют.





Почему же сейчас происходит по-иному?





Дело в том, что крупные криптохолдеры начинают скидывать монеты, чтобы вызвать панику на крипторынке, а затем дешево выкупить объемную массу криптовалют. Это доказывается тем, что зафиксирована продажа множества монет, которые давно не обращались на рынке.





Кроме того, падение криптовалют сейчас иррационально. Ведь реальная ценность их растет. На фоне обострения вируса, гигиена электронных денег начинает играть большую роль. А из электронных денег наиболее сохранными являются именно криптовалюты.





В любом случае, будущее криптоденег придет. Коронавирус лишь очередное напоминание об их преимуществах.









Основная проблема того, что криптовалюта подвержена такому поведению крупных игроков – отсутствие регуляции. На классической фондовой бирже при таких обстоятельствах торги уже были бы закрыты.





Чтобы не лишить криптовалютный рынок всех его преимуществ, но дать защиту малым криптохолдерам, необходимо учредить глобальный децентрализованный орган по отслеживанию действий, приводящих к панике на рынке, мошенничеству, введению в заблуждение криптодержателей.





Учредителем органа должны стать большинство криптобирж. Основным инструментом такого органа должен стать продукт, основанный на искусственном интеллекте, отслеживающий все подобные транзакции.