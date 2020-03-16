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В Минском районе Peugeot сбил третьеклассника
Источник материала: Tut.by
Ребенок попал под колеса легковушки в Минском районе,
Авария произошла 15 марта, в 16.25, в поселке Юбилейный. Установлено, что 28-летний водитель Peugeot ехал по дворовой территории и сбил третьеклассника, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованных автомашин.
В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.
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Авария произошла 15 марта, 16.25, в поселке Юбилейный.
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