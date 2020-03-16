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В Минском районе Peugeot сбил третьеклассника

16.03.2020 10:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ребенок попал под колеса легковушки в Минском районе, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


Фото: МВД

Авария произошла 15 марта, в 16.25, в поселке Юбилейный. Установлено, что 28-летний водитель Peugeot ехал по дворовой территории и сбил третьеклассника, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованных автомашин.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.

 
 
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Авария произошла 15 марта, 16.25, в поселке Юбилейный.
 
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