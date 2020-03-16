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Бюджетное путешествие в Барселону: реально ли?

16.03.2020 10:18 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Бюджетное путешествие в Барселону: реально ли?
то из личного архива

Наверняка, частенько многие из нас мечтают: улететь бы сейчас куда-нибудь на Майорку или Бали, а не вот это вот все… А некоторые не мечтают, а действуют! Как, например, моя собеседница Екатерина Колбаско, которая поведала мне о своем опыте путешествия в каталонскую столицу – Барселону (бывала она там, к слову, уже неоднократно).

Екатерина сейчас в декретном отпуске, однако находит возможность и путешествовать, и зарабатывать на эти путешествия. Кстати будет сказать, что девушка – турист со стажем. В списке стран, где она успела побывать, – Таиланд, Италия, США, Франция, Германия, Кипр… Ну, и Испания.

Весной прошлого года Катя собирала группу людей, желающих провести выходные в Барсе, чтобы увидеть все прелести известного испанского города. Собеседница призналась, что без сюрпризов и приключений не обошлось…

Что по деньгам

Скажем сразу: подкопить на поездку, учитывая наши средние зарплаты, придется. Но разве это проблема, если задаешься целью увидеть мир? Стартовый набор трехдневного тура (трансфер в аэропорт туда-обратно, билеты на самолет туда-обратно и апартаменты) обошелся каждой из девушек в 250 евро.

– История поездки с девушками в Барселону однозначно заслуживает быть увековеченной для потомков, – смеется Екатерина. – Обойти город пешком за 3 дня, стоптав ноги в кровь (в прямом смысле) ради осмотра всего самого впечатляющего… Как итог – передозировка адреналина, миллион фото и видео, встреча 1000 и 1 русского и неожиданная помощь от них. И, самое главное, великолепное настроение. Я давно столько не смеялась. Если смех и продлевает жизнь, то 100 лет мне гарантированы!

Решивших отправиться в путешествие ждали знаменитые творения Гауди – Саграда Фамилия, Дом Бальо, парк Гуэль, прогулка по набережной, шопинг, подъем на гору Тибидабо, впечатляющий Храм Святого Сердца.

– Я дико хотела вырваться из серой рутины, нарядиться для встречи с уже ставшим любимым городом, получить миллион ярких эмоций, отдохнуть в прекрасной компании с болтовней о нашем, женском, наесться до отвала и, возможно, учудить что-нибудь запоминающееся…

Бюджетное путешествие в Барселону: реально ли?
Фото из личного архива

Берем с собой необходимое

Как правило, в поездку хочется взять с собой все и побольше (особенно когда речь идет о девушках).

– Авиакомпания Ryanair, услугами которой мы воспользовались, позволяет бесплатно пронести с собой лишь небольшую сумку, в нашем случае – рюкзак. Поскольку мы путешествовали бюджетно, пришлось подстраиваться под эти условия.

Екатерина предлагает свой список самого необходимого:

  • паспорт, деньги и остальные документы;
  • одежда: Катя брала несколько комплектов, один из них на каждый день, в дорогу надела куртку, потому что непредсказуемые погодные условия могут сыграть злую шутку;
  • обувь: пара туфель на выход, если планируете ресторанчик вечером, ну и удобные кроссовки, например, уже будут на вас;
  • еда: сухпай в виде бутербродов, что-нибудь к чаю точно пригодится;
  • косметика: ограничений нет, кроме объема. Проверяйте баночки и тюбики. Допустимый объем – не более 100 мл. Шампуни/бальзамы можно перелить в небольшие емкости или купить это на месте;
  • медикаменты: везти можно все, кроме препаратов с содержанием наркотических веществ. На их провоз попросят показать рецепт врача.

Не разориться бы…

По словам Екатерины, лететь лучше из Варшавы, Вильнюса или Каунаса, причем билеты покупать как можно заранее, как и бронировать жилье.

За время путешествий по миру девушка выработала несколько правил, которые помогут сэкономить.

– Во-первых, лучше взять некоторое количество еды с собой. Я не говорю, что нужно тащить годовалый запас продовольствия. Но, поверьте, вы будете с несказанным счастьем уплетать свой бутерброд, когда увидите его стоимость в аэропорту.

Это покажется странным, но арендованная машина – не роскошь, а экономия времени и денег. Передвигались по городу мы все же пешком и на метро. О проездных я позаботилась. Каждый день я заранее расписала таким образом, чтобы наши места осмотров были в пешей доступности друг от друга. Помогли мои неоднократные поездки в Барселону до этого, хотя и в интернете информации достаточно.

Следующий пункт – еда в заведениях. «Порции основных блюд достаточно большие, поэтому можно смело заказывать одну тарелку на двоих, а то и троих. Это существенно поможет сэкономить».

По словам Екатерины, лучше иметь при себе наличные.

– Карты, конечно, удобно и более безопасно, но, чтобы не разориться на обменных курсах банков и не попасть впросак с суточным лимитом по заграничным операциям по карте (это есть на многих картах), лучше везти наличные.

Бюджетное путешествие в Барселону: реально ли?
фото из личного архива

«Тебе не надо себя чинить»

– Мы прилетели в аэропорт Коста-Брава, что почти в 100 км от Барселоны. Там нас ждала арендованная машина, в которую мы благополучно загрузились и поехали по маршруту до Барселоны. Но тут возникла неувязка: платные дороги. Мы подъехали к шлагбауму, а что делать дальше, было неясно. В то время за нами уже стали скапливаться машины. Я побежала к водителю ближайшей к нам машины. Мужчина открыл дверь и крикнул: «Что случилось? Что вам уже не понятно?». Это был русский, который сразу признал в нас непричастность к Испании.

Подъехали к квартире. Где оставить машину? Все занято кругом, либо платный паркинг. Но полицейские, которые стояли на соседней с нашей улице, уверили, что до 8 утра завтрашнего дня мы можем оставить машину прямо рядом с ними. Мы так и сделали.

Приключения начались в квартире. Я впервые столкнулась с такого рода квартирными проблемами. Зато теперь есть подобный опыт. Нет, Airbnb (онлайн-площадка для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру. – Прим. авт.) я использую давно, но такие чудаковатые хозяева мне еще не попадались. Первое – арендодатель не говорил по-английски. Интернет был «просто потрясающий», переводчик не работал! Мужчина с трудом понимал, что мы хотим. Когда я разозлилась и начала говорить об отмене брони, Омар (так звали арендодателя), видимо, тоже подустал от нашего общения и решил: да ну их, лучше отменить, чем возиться. Но придя в себя, я все же включила здравый разум: где мы сейчас найдем квартиру, откуда взять деньги, ведь возврат стоимости будет лишь через 2 недели. Кстати говоря, квартира была не из дешевых. Фото на сайте меня сразу порадовали. Но нужно было сразу договариваться о самых мелких нюансах, чего ранее я не делала. Съемная квартира подразумевает чистое белье, полотенца, средства гигиены, чистую посуду и остальные бытовые штуки. Я не права? В итоге Омар все же уверил, что чистое белье и полотенца будут у нас очень скоро. А чтобы усмирить мой пыл, он написал мне в переводчике: «Ты красивая. Тебе не надо себя чинить». Эта фраза стала крылатой в нашем путешествии. Сказать честно, возвращаясь домой убитыми после многокилометровых марафонов, нам не было дела до условий. Я могла спать, наверное, стоя или вниз головой. Но на будущее я буду уточнять все нюансы, вплоть до наличия туалетной бумаги!

Бюджетное путешествие в Барселону: реально ли?
Фото из личного архива

Нюансы аренды авто

Если вы все же решите взять авто для путешествия по Барселоне, Катя предостерегает:

– Обратите внимание на топливо. Многие компании придерживаются политики полного бака: с полным взял, с полным и верни. Обязательно заправляйтесь до отказа перед возвратом автомобиля. Иначе компенсация стоимости топлива будет стоить вам очень дорого. Следующий момент – депозит. Скорее всего, прежде чем выдать вам автомобиль, вас попросят оплатить стоимость возвратного депозита. Но вернут его в том случае, если товарищей-прокатчиков все устроило в момент возврата авто. Поэтому фотографируйте состояние машины, внимательно осматривайте ее. Когда отдаете авто, 100 раз уточните, все ли в порядке, вернут ли вам ваш депозит в полном размере.

И самый важный момент. Выбросьте или заблокируйте карту, с которой вы оплачивали депозит. Штрафы, нарушения ПДД, о которых вы могли не знать, еще что-нибудь (они легко придумают, что именно) будут списываться с вашей карты БЕЗ ВАШЕГО СОГЛАСИЯ. Конечно, вы можете продолжать пользоваться картой, но мой совет: не кладите на нее большие суммы денег. Что случилось в моем случае? Мне вернули лишь часть депозита. Да и до момента получения машины с меня тоже умудрились сорвать лишних денег за косяки не по моей вине.

…Вот такими выдались барселонские выходные у Екатерины. По ее признанию, потраченные несколько сотен евро – ничто по сравнению с эмоциями, которые она и ее попутчицы получили в итоге. Стоит ли это сэкономленных затрат на продукты или очередное платье, например? Решать каждому самостоятельно. Ну, а Екатерина уже прокладывает следующий маршрут…

Виктория ПРИКОТА.


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