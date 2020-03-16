Спасение утопающих: государственная информационная политика показала свое бессилие перед коронавирусом

"Белсат" . Сингапурские власти отслеживают цепочки общения каждого заразившегося, причем полная информация о каждом случае публикуется практически немедленно. Да, не называются имена, но четко говорится, кто попал в ту или иную группу риска – вплоть до прихожан конкретной церкви и посетителей конкретного ресторана, пишет публицист Александр Федута в блоге на сайте





Норвегия и Венгрия запретили врачам покидать территорию своих стран. Можно сказать, что таким образом произошла необъявленная мобилизация медицинского персонала.





Китай, где эпидемия началась, максимально локализовал очаги заражения, объявив строгое наказание за самовольное оставление карантина инфицированными и смертную казнь за несообщение о заражении.





Министерство образования Российской Федерации рекомендовало всем высшим учебным заведениям временно перейти на дистанционную форму обучения студентов. Кое-где научные конференции переносятся. В Литве родителям школьников, в связи с закрытием школ до окончания эпидемии, выплачиваются больничные.





В США объявлено чрезвычайное положение.





Правда, муниципальные выборы во Франции не отменили. Как и предвыборные кокусы в США, и президентские выборы в Польше. Но в Израиле перенесли суд по обвинению премьер-министра в коррупции.





Великий футболист Роналду в Португалии отдал свои отели под больницы для зараженных и лиц, пребывающих в карантине.





Б…дь, пресс-служба белорусского Минздрава объясняет, почему не нужно поддаваться панике и что журналисты – паникеры, шляющиеся при этом по дипломатическим приемам! А сколько наших сограждан в это время прибыли из подвергшихся эпидемии и самоизолировавшихся государств, мы узнаем из интернета. И оттуда же, кстати, узнаем, что проверка на коронавирус осуществляется в аэропорту выборочно – ну, как проверка на наличие взрывчатки в заплечниках молодых людей, входящих на станции минского метрополитена.









Возле общежития №3 Белорусского государственного университета. Фото: Mikhail Semyonov / TASS / Forum





В самом начале эпидемии и журналисты, и блогеры – да, и я в их числе тоже! – разливались в комплиментах этой самой пресс-службе, которая, как нам всем тогда казалось, грамотно и спокойно доводит до населения информацию об эпидемии. Да, чтобы как раз этой самой паники избежать. Но вот сейчас, сравнивая информационную ведомственную политику окружающих нашу синеглазую родину государств с политикой в таковой же сфере в нашей стране, понимаешь: караул! Не то, чтобы тигру в зоопарке мяса не докладывали, но нас тут за лохов держат. Сказку о министре внутренних дел, ушедшем после совещания на двухнедельный карантин, выдают за чистую монету. При этом Юрий Хаджимуратович Караев – еще один пострадавший от политики информационной безопасности – умудрился выразить надежду (!) на то, что остальные участники того злополучного совещания (!!) по доброй воле сами ушли на карантин (!!!). Министр вообще-то понял, что он сказал?









Я тут в прошлом году выпустил книгу о филомате Франтишке Малевском, друге Мицкевича. Пока сидел в архивах – нашел замечательное дело. Служивший во Втором Отделении императорской канцелярии (это нечто вроде законотворческого органа при государе), Малевский проживал на служебной квартире во флигеле того же здания, где располагалось его ведомство. Был он многодетным отцом, и однажды его сын Ян заболел скарлатиной. Штука посильнее коронавируса по тем временам. Все семейство немедленно было изолировано, о чем сообщили даже императору. И только после того, как врач Маргулис (не тот, что из песни Высоцкого, но тоже большой специалист: фактически глава ведомственной поликлиники) дал заключение, что опасность отступила, карантин сняли – предварительно доложив опять-таки Николаю I.









Работница швейной фабрики «Славянка» в Бобруйске. Фото: Natalia Fedosenko / TASS / Forum





Поначалу я смеялся. А потом представил себе, как легко и просто один заболевший ребенок мог подвергнуть опасности весь аппарат государственного управления. Не вымыл его папа руки с мылом – пришел на службу – подал вместе с бумажкой главноуправляющему отделением Дмитрию Блудову соответствующую заразу – а тот собственными руками перевез ее прямо во дворец. Так что власть вела себя в Петербурге тогда совершенно по-китайски: сидеть статскому советнику (генералу!) Малевскому со всем семейством в карантине вплоть до поступления особого распоряжения.





Но там все владели полной информацией. Которая и сохранилась до наших дней – правда, без следов заразы малыша Малевского. А у нас?





Нет слов. Спасение утопающих у нас всегда было делом рук самих утопающих и героев одиночек. Но не до такой же степени?! «Масок хватает»… Ага. А аппаратов для вентилирования легких? С ними как? Или нас уложат в ледовые дворцы и предложат вдыхать аромат искусственного льда? Власть ведь к этому готовилась все прошедшие годы, правда?





Я не паникую. На как-то обидно видеть, как за несколько дней сдулась репутация тех, кому ты, чудак-человек, поверил.







