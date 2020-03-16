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Кот наказал хозяина за плохое пение и попал на видео: посмотрите, что он сделал
Источник материала: Tut.by
В Китае на видео попал кот, который, кажется, очень не любит, когда плохо поют. И когда запеть решил его хозяин, кот решил действовать. Он был готов сделать все, чтобы это прекратилось! Посмотрите, что произошло.
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А ваши домашние животные как-нибудь реагируют на пение?
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