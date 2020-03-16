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Решил не ровнять участок. Польский архитектор предложил проект дома на склоне. Вот что получилось
Источник материала: Tut.by
Неровный участок под строительство — это всегда большой объем земляных работ и лишние затраты. К ним готовился будущий владелец этого дома небольшого польского городка Миколув. Однако архитектор Роберт Скитек из
Дом состоит из двух блоков в разных уровнях. Высота первого блока, расположенного перпендикулярно дороге, уменьшаются вместе с существующим уклоном участка. В нем находится дневная зона дома — гостиная, кухня и столовая.
Второй блок расположен параллельно дороге и опирается на нижний блок и отдельный гараж (расположен отдельно). Здесь находится спальная зона дома.
Войдя в участок, вы сразу же окажетесь на террасе, выходящей прямо в пространство гостиной, которая благодаря большому остеклению является его продолжением.
Внутри пространство максимально открыто. Это относится как к дневной, так и к ночной зоне.
Разбавляет индустриальный вид интерьера зона с растениями по всей ширине южной стеклянной стены.
В интерьере ночной части преобладает белый цвет. Бетонные потолки оставили не оштукатуренными.
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Проект дома для участка со склоном от польского архитектора.
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