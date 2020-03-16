Решил не ровнять участок. Польский архитектор предложил проект дома на склоне. Вот что получилось

Источник материала: Tut.by

Неровный участок под строительство — это всегда большой объем земляных работ и лишние затраты. К ним готовился будущий владелец этого дома небольшого польского городка Миколув. Однако архитектор Роберт Скитек из студии RS + предложил ему другой вариант — приспособить строение под естественный уклон на участке. Получилось очень даже неплохо.





Дом состоит из двух блоков в разных уровнях. Высота первого блока, расположенного перпендикулярно дороге, уменьшаются вместе с существующим уклоном участка. В нем находится дневная зона дома — гостиная, кухня и столовая.





Второй блок расположен параллельно дороге и опирается на нижний блок и отдельный гараж (расположен отдельно). Здесь находится спальная зона дома.



Войдя в участок, вы сразу же окажетесь на террасе, выходящей прямо в пространство гостиной, которая благодаря большому остеклению является его продолжением.





Дом был в основном остеклен с запада и юга. Защита от перегрева — это система наружных жалюзи, соответствующий подбор стекла и система механической приточно-вытяжной вентиляции. Деревянная терраса и сад расположены за домом, на южной стороне.





Внутри пространство максимально открыто. Это относится как к дневной, так и к ночной зоне.





Интерьер современный — бетон, грубая штукатурка, разбавленные деревянными элементами из ясеня — лестниц, полок и перекладин.





Разбавляет индустриальный вид интерьера зона с растениями по всей ширине южной стеклянной стены.









В интерьере ночной части преобладает белый цвет. Бетонные потолки оставили не оштукатуренными.









Большое остекление завершается двумя горизонтальными световыми люками — над жилой зоной и над ванной и раковинами в спальной зоне.