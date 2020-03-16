ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Решил не ровнять участок. Польский архитектор предложил проект дома на склоне. Вот что получилось

16.03.2020 11:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Неровный участок под строительство — это всегда большой объем земляных работ и лишние затраты. К ним готовился будущий владелец этого дома небольшого польского городка Миколув. Однако архитектор Роберт Скитек из студии RS + предложил ему другой вариант — приспособить строение под естественный уклон на участке. Получилось очень даже неплохо.


Дом состоит из двух блоков в разных уровнях. Высота первого блока, расположенного перпендикулярно дороге, уменьшаются вместе с существующим уклоном участка. В нем находится дневная зона дома — гостиная, кухня и столовая.


Второй блок расположен параллельно дороге и опирается на нижний блок и отдельный гараж (расположен отдельно). Здесь находится спальная зона дома.

Войдя в участок, вы сразу же окажетесь на террасе, выходящей прямо в пространство гостиной, которая благодаря большому остеклению является его продолжением.


Дом был в основном остеклен с запада и юга. Защита от перегрева — это система наружных жалюзи, соответствующий подбор стекла и система механической приточно-вытяжной вентиляции. Деревянная терраса и сад расположены за домом, на южной стороне.

Внутри пространство максимально открыто. Это относится как к дневной, так и к ночной зоне.



Интерьер современный — бетон, грубая штукатурка, разбавленные деревянными элементами из ясеня — лестниц, полок и перекладин.


Разбавляет индустриальный вид интерьера зона с растениями по всей ширине южной стеклянной стены.



В интерьере ночной части преобладает белый цвет. Бетонные потолки оставили не оштукатуренными.




Большое остекление завершается двумя горизонтальными световыми люками — над жилой зоной и над ванной и раковинами в спальной зоне.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика