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Местная вертикаль, посол и руководство министерств — Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

16.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Местная вертикаль, посол и руководство министерств — Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 16 марта рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе

белорусского лидера.

Глава государства назначил:

Местная вертикаль, посол и руководство министерств — Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы  Крупко Ивана Ивановича  — министром сельского хозяйства и продовольствия;
 Местная вертикаль, посол и руководство министерств — Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Субботина Александра Михайловича  — помощником Президента Республики Беларусь — инспектором по Могилевской области;
 Местная вертикаль, посол и руководство министерств — Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Калинина Анатолия Николаевича  — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Молдова.

Президент также дал согласие на назначение:

 Местная вертикаль, посол и руководство министерств — Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Городецкого Дмитрия Николаевича — заместителем председателя Брестского облисполкома;
 Местная вертикаль, посол и руководство министерств — Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Левковича Сергея Викторовича — первым заместителем председателя Минского облисполкома;
 Местная вертикаль, посол и руководство министерств — Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Кручанова Александра Владимировича — заместителем председателя Минского облисполкома;
 Местная вертикаль, посол и руководство министерств — Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Трущенко Юрия Владимировича — заместителем председателя Минского горисполкома;
 Местная вертикаль, посол и руководство министерств — Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Полуяна Михаила Николаевича — председателем Барановичского райисполкома;
  Баценко Михаила Леонидовича — председателем Малоритского райисполкома;
 Местная вертикаль, посол и руководство министерств — Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Унукович Галины Владимировны — председателем Бешенковичского райисполкома;
 Местная вертикаль, посол и руководство министерств — Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Коваленка Олега Анатольевича — председателем Докшицкого райисполкома;
 Местная вертикаль, посол и руководство министерств — Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Мороза Игоря Александровича — председателем Сенненского райисполкома;
 Местная вертикаль, посол и руководство министерств — Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Садовского Андрея Владимировича — председателем Дятловского райисполкома;
 Местная вертикаль, посол и руководство министерств — Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Версоцкого Александра Людвиговича — председателем Свислочского райисполкома;
 Местная вертикаль, посол и руководство министерств — Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Юргевича Владимира Иосифовича — председателем Минского райисполкома;
 Местная вертикаль, посол и руководство министерств — Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Ратомского Андрея Казимировича — председателем Смолевичского райисполкома;
 Местная вертикаль, посол и руководство министерств — Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Суходольского Александра Николаевича — председателем Бобруйского райисполкома;
 Местная вертикаль, посол и руководство министерств — Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Трушкина Александра Леонидовича — председателем Краснопольского райисполкома;
Местная вертикаль, посол и руководство министерств — Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Куксенкова Михаила Николаевича — председателем Хотимского райисполкома;
 Местная вертикаль, посол и руководство министерств — Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Михеенко Александры Николаевны — председателем Чериковского райисполкома;
 Местная вертикаль, посол и руководство министерств — Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Шашка Дмитрия Тадеушевича — главой администрации Первомайского района Минска;
 Местная вертикаль, посол и руководство министерств — Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Хильмана Сергея Анатольевича — главой администрации Советского района Минска;
 Местная вертикаль, посол и руководство министерств — Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Страздина Дмитрия Игоревича — генеральным директором производственно-торгового республиканского унитарного предприятия «Белмедтехника»;
 Местная вертикаль, посол и руководство министерств — Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Богдан Елены Леонидовны — заместителем министра здравоохранения;
 Местная вертикаль, посол и руководство министерств — Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Громады Валерия Ивановича — заместителем министра культуры;
 Местная вертикаль, посол и руководство министерств — Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Годяцкого Владимира Владимировича — председателем Комитета государственного контроля Витебской области;
Местная вертикаль, посол и руководство министерств — Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Мельникова Александра Кузьмича — членом Гомельского облисполкома;
Местная вертикаль, посол и руководство министерств — Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Щековича Александра Владимировича — членом Минского горисполкома.

 

ЛУКАШЕНКО СОГЛАСОВАЛ КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ В РУКОВОДСТВЕ МИНСКОГО И БРЕСТСКОГО ОБЛИСПОЛКОМОВ

Всего на встречу с главой государства пригласили около 20 руководителей местных органов власти. Президент заметил, что такого большого количества назначений не припомнит.

 
Технологическая и трудовая дисциплина — важнейшие элементы в любой экономике. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, согласовывая назначение руководителей местных органов власти.
 

МИНИСТРОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НАЗНАЧЕН ИВАН КРУПКО

Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко.
 

ЛУКАШЕНКО СОГЛАСОВАЛ НАЗНАЧЕНИЕ НОВЫХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ МИНИСТРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ

На должность замглавы Минздрава согласована Елена Богдан, которая до настоящего времени работала в министерстве начальником главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц.
 

https://www.belta.by

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 16 марта рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства...
 
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