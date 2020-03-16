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Местная вертикаль, посол и руководство министерств — Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
16.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 16 марта рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в
белорусского лидера.
Глава государства назначил:
Президент также дал согласие на назначение:
Всего на встречу с главой государства пригласили около 20 руководителей местных органов власти. Президент заметил, что такого большого количества назначений не припомнит.
Технологическая и трудовая дисциплина — важнейшие элементы в любой экономике. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, согласовывая назначение руководителей местных органов власти.
Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко.
На должность замглавы Минздрава согласована Елена Богдан, которая до настоящего времени работала в министерстве начальником главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц.
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 16 марта рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства...
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