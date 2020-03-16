Местная вертикаль, посол и руководство министерств — Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Источник материала: Вороновская газета





Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 16 марта рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе

белорусского лидера.

Глава государства назначил:

Крупко Ивана Ивановича — министром сельского хозяйства и продовольствия; Субботина Александра Михайловича — помощником Президента Республики Беларусь — инспектором по Могилевской области; Калинина Анатолия Николаевича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Молдова.

Президент также дал согласие на назначение:

Городецкого Дмитрия Николаевича — заместителем председателя Брестского облисполкома; Левковича Сергея Викторовича — первым заместителем председателя Минского облисполкома; Кручанова Александра Владимировича — заместителем председателя Минского облисполкома; Трущенко Юрия Владимировича — заместителем председателя Минского горисполкома; Полуяна Михаила Николаевича — председателем Барановичского райисполкома; Баценко Михаила Леонидовича — председателем Малоритского райисполкома; Унукович Галины Владимировны — председателем Бешенковичского райисполкома; Коваленка Олега Анатольевича — председателем Докшицкого райисполкома; Мороза Игоря Александровича — председателем Сенненского райисполкома; Садовского Андрея Владимировича — председателем Дятловского райисполкома; Версоцкого Александра Людвиговича — председателем Свислочского райисполкома; Юргевича Владимира Иосифовича — председателем Минского райисполкома; Ратомского Андрея Казимировича — председателем Смолевичского райисполкома; Суходольского Александра Николаевича — председателем Бобруйского райисполкома; Трушкина Александра Леонидовича — председателем Краснопольского райисполкома; Куксенкова Михаила Николаевича — председателем Хотимского райисполкома; Михеенко Александры Николаевны — председателем Чериковского райисполкома; Шашка Дмитрия Тадеушевича — главой администрации Первомайского района Минска; Хильмана Сергея Анатольевича — главой администрации Советского района Минска; Страздина Дмитрия Игоревича — генеральным директором производственно-торгового республиканского унитарного предприятия «Белмедтехника»; Богдан Елены Леонидовны — заместителем министра здравоохранения; Громады Валерия Ивановича — заместителем министра культуры; Годяцкого Владимира Владимировича — председателем Комитета государственного контроля Витебской области; Мельникова Александра Кузьмича — членом Гомельского облисполкома; Щековича Александра Владимировича — членом Минского горисполкома.

ЛУКАШЕНКО СОГЛАСОВАЛ КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ В РУКОВОДСТВЕ МИНСКОГО И БРЕСТСКОГО ОБЛИСПОЛКОМОВ

Всего на встречу с главой государства пригласили около 20 руководителей местных органов власти. Президент заметил, что такого большого количества назначений не припомнит.

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МИНИСТРОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НАЗНАЧЕН ИВАН КРУПКО Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко.

ЛУКАШЕНКО СОГЛАСОВАЛ НАЗНАЧЕНИЕ НОВЫХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ МИНИСТРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ На должность замглавы Минздрава согласована Елена Богдан, которая до настоящего времени работала в министерстве начальником главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц.

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