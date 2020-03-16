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«Шахтер» сыграет против брестского «Динамо» в полуфинале Кубка Беларуси, «Славия» сразится с БАТЭ
Источник материала: Tut.by
В Доме футбола прошла жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Беларуси. Действующий обладатель кубка солигорский «Шахтер» сыграет против действующего чемпиона Беларуси брестского «Динамо».
БАТЭ сыграет против мозырской «Славии».
Первые матчи запланированы в календаре на 8 апреля, ответные поединки предполагается провести 29 апреля.
Напомним, что в четвертьфинальной стадии брестское «Динамо» только в серии пенальти обыграло «Ислочь», а БАТЭ выбило из турнира минское «Динамо». «Шахтер» без проблем прошел жодинское «Торпедо-БелАЗ». «Славия» отобралась в полуфинал после двух технических поражений «Дняпро-МЧЗ».
Финал турнира намечен на 24 мая и пройдет на столичном стадионе «Динамо».
Добавим, если «Славия» завоюет трофей, то именно клуб из Мозыря получит путевку в квалификацию Лиги Европы. Если же обладателем Кубка станет один из оставшихся трех клубов, то в международный турнир отправится минское «Динамо» (обладатель четвертого места чемпионата-2019), поскольку брестское «Динамо», БАТЭ и «Шахтер» уже имеют путевки в еврокубки.
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В Доме футбола прошла жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Беларуси.
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