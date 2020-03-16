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«Шахтер» сыграет против брестского «Динамо» в полуфинале Кубка Беларуси, «Славия» сразится с БАТЭ

16.03.2020 12:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Доме футбола прошла жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Беларуси. Действующий обладатель кубка солигорский «Шахтер» сыграет против действующего чемпиона Беларуси брестского «Динамо».

БАТЭ сыграет против мозырской «Славии».


Прошлогодний обладатель Кубка Беларуси «Шахтер» без труда прошел четвертьфинальную стадию. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Первые матчи запланированы в календаре на 8 апреля, ответные поединки предполагается провести 29 апреля.

Напомним, что в четвертьфинальной стадии брестское «Динамо» только в серии пенальти обыграло «Ислочь», а БАТЭ выбило из турнира минское «Динамо». «Шахтер» без проблем прошел жодинское «Торпедо-БелАЗ». «Славия» отобралась в полуфинал после двух технических поражений «Дняпро-МЧЗ».

Финал турнира намечен на 24 мая и пройдет на столичном стадионе «Динамо».

Добавим, если «Славия» завоюет трофей, то именно клуб из Мозыря получит путевку в квалификацию Лиги Европы. Если же обладателем Кубка станет один из оставшихся трех клубов, то в международный турнир отправится минское «Динамо» (обладатель четвертого места чемпионата-2019), поскольку брестское «Динамо», БАТЭ и «Шахтер» уже имеют путевки в еврокубки.

 
 
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В Доме футбола прошла жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Беларуси.
 
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