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С 16 марта стартует конкурс учебно-методических кабинетов

16.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Конкурс проводится с целью совершенствования деятельности государственных учреждений, осуществляющих научно-методическое обеспечение образования, усиления их роли в повышении профессионального мастерства, квалификации педагогических кадров и качества образования.

Основными задачами конкурса являются:

- оценка эффективности деятельности учебно-методических кабинетов по научно-методическому обеспечению образования;

- выявление перспективного опыта научно-методического обеспечения образования;

- поиск современных эффективных форм и методов организации и осуществления научно-методической деятельности по обеспечению качества образования;

- обобщение и распространение опыта организации инновационной деятельности в образовании, использования современных педагогических и информационных технологий, обеспечивающих непрерывное профессиональное развитие руководящих работников и специалистов образования.

Конкурс проводится с 16 марта по 10 апреля 2020 года в заочной (дистанционной) форме. Учебно-методическим кабинетам необходимо предоставить до 20 марта в Минский областной институт развития образования электронное портфолио, содержащее материалы, отражающие их научно-методическую деятельность.

Ознакомиться с порядком проведения областного конкурса учебно-методических кабинетов можно ЗДЕСЬ.

 
 
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