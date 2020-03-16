В Беларуси подтвердили 36 случаев заражения коронавирусом. Самое актуальное на 16 марта

Источник материала: KYKY

В Беларуси зафиксировали 36 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Минздрав. Еще вчера мы знали о 27 эпизодах.

Опасения подтвердились: у пяти студентов, первый тест у которых показал положительный результат на COVID-19, повторный анализ подтвердил наличие РНК вируса. Ни у кого из них нет клинических проявлений болезни. За выходные болезнь выявили еще у четверых беларусов: они прилетели в страну из Мюнхена, Амстердама и Москвы. По возвращению из-за границы их, а также их ближайшие контакты, поместили в больницу.

Из всех 36 пациентов минимальные признаки инфекционного процесса наблюдаются у восьми; состояние еще одного человека – средней степени тяжести. Хорошие новости: три пациента уже излечились, еще три готовятся к выписке.

Что происходит вокруг пандемии коронавируса в Беларуси

К 16 марта число заболевших новой коронавирусной инфекцией во всем мире составило 167 428 человек; погибших – 6 440, выздоровевших – 76 034.

Сегодня утром стало известно , что Россия закрывает границу с Беларусью. Она стала последней страной из наших соседей, кто принял такое решение. Беларусь же считает ограничение по въезду иностранцев на свою территорию бессмысленным. Эту позицию разделяет и Минздрав.

, что Россия закрывает границу с Беларусью. Она стала последней страной из наших соседей, кто принял такое решение. Беларусь же считает ограничение по въезду иностранцев на свою территорию бессмысленным. Эту позицию разделяет и Минздрав. Министерство образования выступило с заявлением: санитарно-профилактических меры во всех учреждениях образования страны усилены. Ведомство также попросило ограничить посещение школ, вузов и так далее для посторонних и отказаться от массовых мероприятий.

с заявлением: санитарно-профилактических меры во всех учреждениях образования страны усилены. Ведомство также попросило ограничить посещение школ, вузов и так далее для посторонних и отказаться от массовых мероприятий. Беларусы ведут сбор подписей под требованием уголовно наказать мужчину, который приехал в Беларусь из Италии, но предпочел скрыть этот факт. По его вине под карантин попали около 90 человек. Кроме того, вирус передался студенту БГУ – сыну мужчины; парень, ни о чем не догадываясь, продолжал ходить на занятия в вуз. Из-за этого десятки учащихся университета изолировали.

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