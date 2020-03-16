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В Беларуси подтвердили 36 случаев заражения коронавирусом. Самое актуальное на 16 марта
Источник материала: KYKY>
В Беларуси зафиксировали 36 случаев заражения коронавирусом. Об этом
Опасения подтвердились: у пяти студентов, первый тест у которых
Из всех 36 пациентов минимальные признаки инфекционного процесса наблюдаются у восьми; состояние еще одного человека – средней степени тяжести. Хорошие новости: три пациента уже излечились, еще три готовятся к выписке.
Что происходит вокруг пандемии коронавируса в Беларуси
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В Беларуси зафиксировали 36 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Минздрав. Еще вчера мы знали о 27 эпизодах. Опасения подтвердились: у пяти студентов,...
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