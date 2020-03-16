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Министром сельского хозяйства и продовольствия назначен Иван Крупко

16.03.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Министром сельского хозяйства и продовольствия назначен Иван Крупко

Фото из архива
Министром сельского хозяйства и продовольствия назначен Иван Крупко. Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о причинах замены руководителя министерства, глава государства пояснил, что для этой должности понадобился более опытный управленец. Президент рассчитывает, что опыт работы Ивана Крупко, полученный за время руководства Минским районом, одним из сложных районов страны, позволит придать большую динамику развитию сельского хозяйства в Беларуси.

«Сам понимаешь: спокойно там нельзя работать, — обратился Александр Лукашенко к министру. — Там всегда надо будет шевелиться, да еще как шевелиться».

Что касается прежнего министра Анатолия Хотько, он перейдет на другую работу. «У него профессия хорошая. У нас в животноводстве проблем хватает. Потерять его ни в коем случае нельзя, нужно предоставить работу», — сказал Президент.

Иван Крупко родился в 1974 году в деревне Бурлевичи Кореличского района Гродненской области. Окончил Гродненский государственный сельскохозяйственный институт в 1998 году и Академию управления при Президенте Беларуси в 2007-м.

Трудовую деятельность начал в 1998 году, был главным зоотехником колхоза «Рассвет» в Несвижском районе. С 2003 года перешел в Несвижский райисполком, где поначалу занимал должность начальника отдела по организации производства и переработке продукции управления сельского хозяйства и продовольствия, а с 2006 года — первого заместителя начальника управления, начальника отдела. В 2010-м руководил этим управлением, был первым заместителем председателя Несвижского райисполкома. В 2010-2018 годах возглавлял этот райисполком.

До назначения министром работал председателем Минского райисполкома.

БеЛТА

 
 
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Фото из архива Министром сельского хозяйства и продовольствия назначен Иван Крупко. Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси...
 
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