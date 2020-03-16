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В Гомельской области пресечена попытка вывоза из страны около 40 тыс. пачек сигарет

16.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Гомельской области пресечена попытка вывоза из Беларуси крупной партии сигарет. Информацию в своем Telegram-канале опубликовала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

В Гомельской области пресечена попытка вывоза из страны около 40 тыс. пачек сигарет
Фото из Telegram-канала МВД

Выявить фуру с двойным дном, в которой из Брестской области везли крупную партию белорусских сигарет, удалось благодаря оперативной информации сотрудников наркоконтроля Жлобинского РОВД.

В Гомельской области пресечена попытка вывоза из страны около 40 тыс. пачек сигарет

Большегруз прибыл 14 марта на территорию одного из предприятий Гомельской области. «Во время погрузочных работ в днище полуприцепа была обнаружена ниша со спрятанными сигаретами. Как оказалось, тайник глубиной в 10-15 см занимал всю площадь полуприцепа. Процесс выемки из тайника сигарет занял без малого 7 часов: всего там было спрятано около 40 тыс. пачек сигарет белорусского производства с акцизными марками на сумму свыше Br50 тыс. Они предназначались для контрабандной переправки за пределы Беларуси», — сказано в сообщении.

В Гомельской области пресечена попытка вывоза из страны около 40 тыс. пачек сигарет

Материал проверки по факту нарушения правил оборота табачных изделий передан в налоговую инспекцию Жлобинского района для дачи правовой оценки.

Белта 

 
 
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В Гомельской области пресечена попытка вывоза из Беларуси крупной партии сигарет. Информацию в своем Telegram-канале опубликовала пресс-секретарь МВД...
 
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