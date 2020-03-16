В Гомельской области пресечена попытка вывоза из страны около 40 тыс. пачек сигарет

Источник материала: Газета Авангард

В Гомельской области пресечена попытка вывоза из Беларуси крупной партии сигарет. Информацию в своем Telegram-канале опубликовала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.





Выявить фуру с двойным дном, в которой из Брестской области везли крупную партию белорусских сигарет, удалось благодаря оперативной информации сотрудников наркоконтроля Жлобинского РОВД.





Большегруз прибыл 14 марта на территорию одного из предприятий Гомельской области. «Во время погрузочных работ в днище полуприцепа была обнаружена ниша со спрятанными сигаретами. Как оказалось, тайник глубиной в 10-15 см занимал всю площадь полуприцепа. Процесс выемки из тайника сигарет занял без малого 7 часов: всего там было спрятано около 40 тыс. пачек сигарет белорусского производства с акцизными марками на сумму свыше Br50 тыс. Они предназначались для контрабандной переправки за пределы Беларуси», — сказано в сообщении.





Материал проверки по факту нарушения правил оборота табачных изделий передан в налоговую инспекцию Жлобинского района для дачи правовой оценки.