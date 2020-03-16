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Белорусских спортсменов, приезжающих из стран из группы риска, отправляют на карантин

16.03.2020 12:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минспорта Беларуси рассказали, что совместно с Минздравом организованы карантинные мероприятия и медицинское наблюдение за спортсменами и спортивными делегациями, возвращающимися из стран с повышенным риском инфицирования COVID-19.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

По прибытии на территорию Беларуси в пунктах таможенного пропуска «члены делегации подлежат санитарно-карантинному контролю с использованием устройств для дистанционного измерения температуры тела, заполнением „Анкеты прибывших“, лабораторным обследованием на инфекцию COVID-19», — сообщают в ведомстве.

За ними устанавливается непрерывное 14-дневное медицинское наблюдение в местах временного размещения. При этом отрицательный результат лабораторного исследования не отменяет 14-дневного медицинского наблюдения.

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