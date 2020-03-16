Белорусских спортсменов, приезжающих из стран из группы риска, отправляют на карантин

Источник материала: Tut.by

В Минспорта Беларуси рассказали , что совместно с Минздравом организованы карантинные мероприятия и медицинское наблюдение за спортсменами и спортивными делегациями, возвращающимися из стран с повышенным риском инфицирования COVID-19.



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По прибытии на территорию Беларуси в пунктах таможенного пропуска «члены делегации подлежат санитарно-карантинному контролю с использованием устройств для дистанционного измерения температуры тела, заполнением „Анкеты прибывших“, лабораторным обследованием на инфекцию COVID-19», — сообщают в ведомстве.

За ними устанавливается непрерывное 14-дневное медицинское наблюдение в местах временного размещения. При этом отрицательный результат лабораторного исследования не отменяет 14-дневного медицинского наблюдения.