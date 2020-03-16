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«Работники просверлили раковину». История с сомнительной установкой фильтра в квартире

16.03.2020 12:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Историю, связанную с сомнительной торговлей, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь

Тамара Бельская, заместитель председателя, юрист Белорусского общества защиты потребителей:
Вам звонит в дверь и представляется сотрудником коммунальной службы, который пришел проверить счетчики воды, а уже двое с этими фильтрами стоят и вдруг начинают вам: «Да вы знаете там такая проблема. Вот случилась неприятная ситуация: в воду попали всевозможные грязные вещества. Срочно необходимо со скидкой 50% поставить этот фильтр».  

Даже были случаи, когда человек категорически отказывался, работники по установке просверлили раковину для установки фильтра для воды. Были обращения с иском, был суд. Это решение вы должны сами принять. Это должно быть ваше свободное волеизъявление. У вас есть гарантированное право на выбор, а не то, что кто-то вам это навязывает и воспользовался определенной ситуацией. 

«Не пользуйтесь тем, что вы так неожиданно приобрели». Как расторгнуть договор, если вы совершили стихийную покупку (читать далее).  

«Работники просверлили раковину». История с сомнительной установкой фильтра в квартире

Люди в материале: Тамара Бельская

 
 
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Историю, связанную с сомнительной торговлей, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. 
 
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