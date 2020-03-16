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«Работники просверлили раковину». История с сомнительной установкой фильтра в квартире
Источник материала: СТВ
Историю, связанную с сомнительной торговлей, рассказали в программе
Тамара Бельская, заместитель председателя, юрист Белорусского общества защиты потребителей:
Даже были случаи, когда человек категорически отказывался, работники по установке просверлили раковину для установки фильтра для воды. Были обращения с иском, был суд. Это решение вы должны сами принять. Это должно быть ваше свободное волеизъявление. У вас есть гарантированное право на выбор, а не то, что кто-то вам это навязывает и воспользовался определенной ситуацией.
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Историю, связанную с сомнительной торговлей, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
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