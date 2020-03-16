Лукашенко напомнил местной власти о технологической дисциплине и попросил не заигрываться в рынок

Александр Лукашенко

Технологическая и трудовая дисциплина — важнейшие элементы в любой экономике. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, согласовывая назначение руководителей местных органов власти, передает корреспондент БЕЛТА.

«Технологическую и трудовую дисциплину никто не отменял. Не забывайте, что это важнейшие элементы в любой экономике — и плановой, и рыночной. Не заиграйтесь в рынок. Начнете играться в этот рынок, думая, что он что-то там отрегулирует, сразу упустите из рук ситуацию, допустите падение, появятся проблемы», — обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что нынешний год экзаменационный для всех органов власти, в том числе и на местах. «Вы на передовой, и вас видят люди. И как оценивают наши люди, которые привыкли к честности и справедливости, вы тоже знаете, — заметил глава государства. — Мы сдаем экзамен. Не только я (я в первую очередь), но вы тоже. Без вас никакого экзамена никто не сдаст и мне будет очень сложно».

БелТА