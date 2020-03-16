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Внимание всем!

16.03.2020 — Разное | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Со 2 по 27 марта на территории района проходит профилактическая акция «День безопасности. Внимание всем!», посвященная Всемирному дню гражданской обороны.
Непрерывное завывание сирен, прерывистые гудки на предприятиях означают сигнал «Внимание всем!», услышав который, немедленно включите телевизор, радиоприемник и слушайте сообщение!

Внимание всем!

В сообщении будет передана информация о характере условной угрозы и конкретные рекомендации по защите и действиям населения. Обращайте внимание на сообщения по громкой связи машин милиции, МЧС и другого специального транспорта!
Не выключайте телевизор, радиоприемник в течение всего периода ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации.

 
 
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Со 2 по 27 марта на территории района проходит профилактическая акция «День безопасности. Внимание всем!», посвященная Всемирному дню гражданской обороны.
 
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