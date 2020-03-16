Тайсона Фьюри могут дисквалифицировать на 8 лет за допинг

Источник материала: Tut.by

Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC британский боксёр Тайсон Фьюри и его двоюродный брат Хьюи Фьюри могут получить восьмилетние дисквалификации за применение допинга, сообщает «Чемпионат.ком» со ссылкой The Guardian.



Тайсон Фьюри — справа. Фото: Reuters

Британское антидопинговое агентство открыло второе расследование из-за двух проваленных допинг-тестов спортсменов. В 2015 году анализы братьев Фьюри дали положительный результат на запрещенный стероид нандролон. Тогда боксёр утверждал, что это произошло в результате употребления в пищу мяса дикого кабана.

Ранее появилась информация о том, что член команды Фьюри предлагал фермеру из Ланкашира Мартину Керфуту $ 30 тыс. за содействие в сокрытии факта употребления допинга. Промоутер спортсмена Фрэнк Уоррен назвал эту историю чушью.

31-летний Фьюри провел 31 бой в карьере, одержав 30 побед, в том числе 21 нокаутом. 22 февраля британец нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и завоевал пояс WBC.