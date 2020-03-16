ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тайсона Фьюри могут дисквалифицировать на 8 лет за допинг

16.03.2020 13:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC британский боксёр Тайсон Фьюри и его двоюродный брат Хьюи Фьюри могут получить восьмилетние дисквалификации за применение допинга, сообщает «Чемпионат.ком» со ссылкой The Guardian.


Тайсон Фьюри — справа. Фото: Reuters

Британское антидопинговое агентство открыло второе расследование из-за двух проваленных допинг-тестов спортсменов. В 2015 году анализы братьев Фьюри дали положительный результат на запрещенный стероид нандролон. Тогда боксёр утверждал, что это произошло в результате употребления в пищу мяса дикого кабана.

Ранее появилась информация о том, что член команды Фьюри предлагал фермеру из Ланкашира Мартину Керфуту $ 30 тыс. за содействие в сокрытии факта употребления допинга. Промоутер спортсмена Фрэнк Уоррен назвал эту историю чушью.

31-летний Фьюри провел 31 бой в карьере, одержав 30 побед, в том числе 21 нокаутом. 22 февраля британец нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и завоевал пояс WBC.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC британский боксёр Тайсон Фьюри и его двоюродный брат Хьюи Фьюри могут получить восьмилетние...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сенатор от Пинщины Владимир Хроленко провёл личный приём граждан и прямую линию с жителями района
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика