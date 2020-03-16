Быть женой Леонида Филатова. Главная роль Нины Шацкой

Источник материала: Аргументы и факты

16 марта исполняется 80 лет заслуженной артистке России Нине Шацкой. Она играла в Московском Театре на Таганке в годы его расцвета. Исполняла роль Маргариты в пьесе «Мастер и Маргарита».

Три года рядом с мужем в больнице

Первым супругом Нины Шацкой был Валерий Золотухин. Вместе с ним она пришла на просмотр к Юрию Любимову, худруку театра. В труппу взяли обоих. Правда, тогда Любимов не знал, что молодые актеры — семейная пара. Они это не афишировали. В дальнейшем, уже играя на Таганке, Нине более десяти лет придется скрывать свой роман с Леонидом Филатовым — оба были несвободны. Более того, жена Филатова — актриса Лидия Савченко — тоже служила в Театре на Таганке.

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В конце концов Филатов решил расстаться с первой супругой. Тогда он был на пике славы после съемок в первом советском фильме-катастрофе «Экипаж». Изначально роль бортинженера Игоря Скворцова режиссер Александр Митта хотел предложить Олегу Далю. Но Даль заболел, а съёмки уже начались...

«Экипаж» тогда посмотрело рекордное для того времени количество зрителей — 70 млн человек. Филатов приобрел всесоюзную знаменитость. Вскоре он женится на Шацкой и становится отчимом для сына актрисы — десятилетнего Дениса Золотухина. Во взрослой жизни Денис станет священником и в 90-х гг. обвенчает Леонида и Нину. Во время церковного таинства Леонид будет в инвалидной коляске. К ней он оказался прикован после сложной операции — пересадки почки. Еще раньше Леонид Алексеевич пережил инсульт. Шацкая вспоминала, что тогда провела с мужем в больничных стенах почти три года. Это непростое время она тем не менее назовет счастливым, ведь Леонид был рядом. Сам Филатов в интервью скажет, что жена «вынесла его на своем горбу и продолжает нести».

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Четыре мужских костюма

Роль жены для Шацкой станет главной. После того, как Леонид серьезно заболел, она приняла решение уйти из театра.

Друзья Филатова вспоминали, что к своему здоровью он относился небрежно. Актер постоянно курил. Он никогда не отдыхал. Более того, боялся самого слова «отпуск». После фильма «Экипаж» был нарасхват у режиссеров — в год снимался в нескольких картинах. Играл в театре. Писал стихи. Одно из самых известных его произведений — «Про Федота-стрельца, удалого молодца» — народ разобрал на цитаты.

А еще у Филатова была изматывающая работа на ТВ. Изматывающая физически и морально. В своей передаче «Чтобы помнили» он рассказывал об ушедших актерах. Каждую судьбу пропускал через сердце. Шацкая вспоминала, что отговаривала мужа заниматься передачей после того, как он серьезно заболел. Видела, как много это отнимает сил. Но он не согласился. Премию ТЭФИ в 1996 г. Нина вышла получать вместо мужа. Объяснила, что Леонид не смог приехать, поскольку в данный момент проходит процедуру, которую нельзя отменить. «Но он обязательно поправится», — сказала она со сцены. Всеми силами Нина вселяла в мужа уверенность в выздоровлении. После операции, когда он передвигался на инвалидной коляске, пошла в магазин и купила четыре мужских костюма. Этим она показала, что у нее нет сомнений — Леонид встанет на ноги. И он встал. Ее уверенность передавалась ему.

«Нюська, с голоду не умрем!»

Нина организовывала надежный тыл. Сначала они жили в маленькой однокомнатной квартире. Потом смогли перебраться в двухкомнатную. В ней актриса обитает до сих пор. Несмотря на популярность, Филатов не заработал «золотых гор». В книге, посвященной мужу, Нина писала: «Вообще к деньгам у него было странное для нашего времени отношение, т. е. никакого отношения. Он мог, как говорится, ближнему отдать последнее, и это при том, что у нас никогда их не было в избытке. “Нюська, да зачем они? Хватает на хлеб — зачем больше? С голоду не умрем”, — говорил он. Деньги — презирал.

Как-то раз, когда он был еще здоров, ему позвонил концертный администратор, сказав, что в Сибири очень его ждут всего на один концерт и обещают заплатить баснословную сумму, на которую “можно было бы купить даже хорошую машину”. И — Леня отказывается. Администраторы поражались: артисты жаждут приглашений, звонят, просят их, а он без конца отказывается! И в ресторанах он мог расплатиться за весь большой стол, не дожидаясь, пока мужчины наконец-то найдут кошельки».

К слову, машину Филатов так и не купил.



Леонид Филатов, Нина Шацкая и Борис Хмельницкий — в театральном баре. Фото: www.globallookpress.com

«Придумала, что Леня куда-то уехал»

При этом из всех поездок старался привезти Нюсе подарки. Не жалел на это ни времени, ни сил. Актриса Лариса Удовиченко вспоминала, что однажды во время зарубежных гастролей Филатов обошел несколько магазинов, чтобы найти для жены желтый пиджак. Покупал подарки для внуков — детей Дениса, который стал многодетным отцом.

А Нюся сделала ему сюрприз в конце жизни. Втайне построила небольшой дачный домик. Создала уютный уголок на природе. Для актера это был действительно сюрприз. О существовании дачи он узнал, когда увидел дом. Для них обоих это была первая дача. Последний год жизни Филатова пара жила именно там. Нина Сергеевна вспоминала, что незадолго до смерти Леонид Алексеевич без одышки поднимался на второй этаж, прогуливался по садовым дорожкам. Продолжал работать — писал, давал интервью, выступал перед зрителями. Последнее выступление, возможно, и сыграло роковую роль. В зале было прохладно, на сцене — сквозняки. На следующий день поднялась температура. Уже в больнице диагностировали воспаление легких. Ситуация очень опасная для человека с донорской почкой. Врачи боролись за жизнь Филатова. Но спасти артиста не удалось. На экране он умирал 15 раз. В жизни это случилось 26 октября 2003 года. Ему было 56 лет. Нина Сергеевна лишь спустя 11 лет дала первое интервью. «Первые годы рыдала. Не хотела жить. Спала со свитером Лени, ложилась на него щекой. Потом я для себя придумала, что Леня куда-то уехал. И я его жду».

Она нашла в себе силы написать о муже книгу. Нина Сергеевна преданно хранит память о Леониде Алексеевиче. Ее роль жены Филатова продолжается.