Александр Лукашенко согласовал кадровые назначения в руководстве Минского и Брестского облисполкомов

Источник материала: Полесская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в руководстве Минского и Брестского облисполкомов, а также согласовал назначение руководителей местной вертикали власти.

Всего на встречу с главой государства пригласили около 20 руководителей местных органов власти. Президент заметил, что такого большого количества назначений не припомнит.

«Мы в Администрации Президента неоправданно затянули с назначением вас. Если бы это было вовремя, то, конечно, столько людей здесь бы не собралось. Это, наверное, впервые за мою долгую президентскую жизнь. Дальше тянуть нельзя было», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства констатировал, что большинство из сегодняшних назначенцев будут работать не в Минске, а разъедутся по регионам. Поэтому для них актуальны вопросы проведения посевной кампании, которая началась уже во всех областях.

«В связи с тем, что неординарная была зима, неплохая (дай бог, чтобы март прожили спокойно, без сильных морозов), тот, кто развернется, будет с урожаем, — заметил Президент. — Надо было оперативно принимать кадровые решения, потому что я не представляю, как район сегодня может организовать эти работы в экономике, если нет руководителя».

На вакантную должность заместителя председателя Брестского облисполкома согласован Дмитрий Городецкий, который до настоящего времени руководил главным финансовым управлением области.

Первым заместителем председателя Минского облисполкома станет Сергей Левкович, ранее возглавлявший комитет по сельскому хозяйству и продовольствию в столичном регионе. На должность заместителя председателя Миноблисполкома согласован Александр Кручанов, который возглавлял комитет по архитектуре и строительству Минской области.

Новый зампредседателя появится и в Минском горисполкоме. Им станет Юрий Трущенко, который перейдет на эту работу с должности главы администрации Советского района Минска.

Президент также согласовал назначение руководителей 13 райисполкомов: Барановичского, Малоритского, Бешенковичского, Докшицкого, Сенненского, Дятловского, Свислочского, Минского, Смолевичского, Бобруйского, Краснопольского, Хотимского, Чериковского.