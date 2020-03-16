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Власти сделают все необходимое, чтобы граждане Беларуси смогли вернуться из-за границы без проблем

16.03.2020 13:08 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Соседние страны – Польша, Литва, Латвия, Украина – заявили о закрытии границ с Беларусью в связи с распространением коронавируса. В Совмине обещают сделать все возможное для бепрепятственного возвращения белорусов из-за границы.

16 марта стало известно, что Россия тоже готова к подобным мерам.

На воне ситуации с коронавирусом в пресс-службе Совмина сообщили, что будут предпринимать все возможные действия, чтобы белорусы, находящиеся за границей, смогли вернуться в страну.

«Российская сторона вчера в рабочем порядке проинформировала белорусскую сторону о том, что будут приняты меры в рамках борьбы с коронавирусом. Стороны договорились координировать свои дальнейшие действия. Беларусь будет предпринимать все необходимое, чтобы граждане Республики Беларусь, которые хотят вернуться в страну, в нее вернулись», — сказали TUT.BY в пресс-службе белорусского правительства.

Для находящихся на территории РФ белорусских граждан посольство Беларуси в России в связи с ситуацией с короновирусом организовало круглосуточную телефонную связь для экстренных ситуаций. Телефон в России: + 7 495 777 66 44.

Напомним, 16 марта в Минздраве сообщили о 36 положительных тестах на коронавирус.

 
 
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Соседние страны – Польша, Литва, Латвия, Украина – заявили о закрытии границ с Беларусью в связи с распространением коронавируса. В Совмине обещают сделать все...
 
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