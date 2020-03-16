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В Беларуси уже 36 больных коронавирусом. И сотни людей в больницах под подозрением

16.03.2020 12:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси зарегистрировано 36 пациентов с положительным лабораторным тестом на наличие РНК коронавируса, сообщает Минздрав.

В Беларуси уже 36 больных коронавирусом. И сотни людей в больницах под подозрением
фото носит иллюстративный характер
На сегодняшний день COVID-19 у 5-ти студентов БГУ, у которых предварительный тест дал положительный результат на COVID-19, повторный анализ подтвердил наличие РНК вируса. Однако ни у кого из них клинических проявлений болезни пока не выявлено. 

За выходные зарегистрированы положительные тесты у 4-х граждан Республики Беларусь. Граждане прибыли из Мюнхена, Амстердама и Москвы. Все пациенты были изолированы в момент возвращения из-за границы. Их ближайшие контакты также уже госпитализированы.

Таким образом, на сегодняшний момент в Беларуси зарегистрировано 36 пациентов с положительным, лабораторным тестом на наличие РНК коронавируса. Три пациента выписаны, трое – готовятся к выписке. 


У 8 имеются минимальные признаки инфекционного процесса, проводится необходимая терапия согласно утвержденной инструкции. Один из пациентов находится в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой. У остальных пациентов признаков инфекционного процесса нет.

За последние сутки выполнено исследование на коронавирус 950 образцов. Еще около 200 находятся в работе. Всего, с начала февраля специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии уже провели более 16 тыс. тестов на COVID-19.

По основным результатам эпидрасследования, выявления носителей, контактных лиц, других мероприятий санитарно-эпидемиологического надзора на эпидемиологическом и медицинском контроле находятся 2 тыс. 583 человека, на данный момент все они без признаков инфекции.

Тем временем телеграм-канал belamova публикует лишь одну страну из списка пациентов 6-ой столичной больницы.


О картине в целом даже страшно подумать с учетом того, что в других больницах, по все йвероятности, творится что-то подобное, не говоря уже о том, что помимо больниц людей размещают в санаториях под Минском.
 
 
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В Беларуси зарегистрировано 36 пациентов с положительным лабораторным тестом на наличие РНК коронавируса, сообщает Минздрав.
 
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