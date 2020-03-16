Источник материала: Новости Дзержинска

В общежитии профессионально-технического лицея спасатели провели первый этап республиканской акции «День безопасности. Внимание всем!».

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Дзержинского РОЧС Алеся Смусенок подготовила для жильцов общежития интересное и познавательное мероприятие по безопасности жизнедеятельности.

С присутствующими на мероприятии учащимися-жильцами спасатели провели профилактическую беседу о безопасности в общежитиях, напомнили об основных причинах пожаров в них и меры, способствующие их недопущению. Кроме того, рассказал инспектор о Международном дне гражданской обороны, а также действиях при сигнале «Внимание всем!». Познавательной также была демонстрация работы мобильного приложения «МЧС Беларуси: помощь рядом».

Не менее интересно для присутствующих было принять участие в интерактивной игре «Секрет безопасности» и «Где логика?», которые стали поводом вспомнить о правилах безопасного поведения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Подводя итоги встречи, Алеся Михайловна напомнила аудитории о поддержании культуры безопасности жизнедеятельности, призвала не пренебрегать элементарными правилами безопасности, всегда беречь себя и своих родных.

















