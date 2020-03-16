Бывшего вице-премьера Калинина отправили послом в Молдову

16 марта Лукашенко назначил:

Крупко Ивана Ивановича - министром сельского хозяйства и продовольствия;

Субботина Александра Михайловича - помощником президента - инспектором по Могилевской области;

Калинина Анатолия Николаевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Молдова.

Анатолий Калинин пришел в большую власть в 2009 году, когда стал помощником президента – главным инспектором по Минску.





В декабре 2010 года он был назвачен заместителем премьер-министра Беларуси и продержался в этой должности до августа 2018 года, когда Лукашенко решил обновить состав правительства, назначив премьер-министром Сергея Румаса, а также заменив почти всех его заместителей. Решение было принято по итогам скандальной поездки Лукашенко в Оршанский район.