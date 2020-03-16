Нефть снова дешевеет. Аналитики прогнозируют рекордный избыток предложения

Источник материала: Ежедневник

фото: riafan.ru

16 марта цена нефти опустилась до 31,8 доллара за баррель, или почти на 6,5%. Пошел вниз и российский рубль.

Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent опустилась на 6,447% утром в понедельник, нефть марки WTI - до 30,8 доллара (данные биржи ICE), пишет РБК .

Цены падают на фоне ситуации с коронавирусом и сообщений Саудовской Аравии о снижении отпускных цен на свое сырье и увеличении поставок на рынок.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют к апрелю рекордный избыток предложения в размере около 6 млн баррелей в сутки.

Также 16 марта снизился курс российского рубля по отношению к доллару и евро.