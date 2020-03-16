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Нефть снова дешевеет. Аналитики прогнозируют рекордный избыток предложения
16.03.2020 12:30 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: riafan.ru
16 марта цена нефти опустилась до 31,8 доллара за баррель, или почти на 6,5%. Пошел вниз и российский рубль.
Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent опустилась на 6,447% утром в понедельник, нефть марки WTI - до 30,8 доллара (данные биржи ICE), пишет
Цены падают на фоне ситуации с коронавирусом и сообщений Саудовской Аравии о снижении отпускных цен на свое сырье и увеличении поставок на рынок.
Аналитики Goldman Sachs прогнозируют к апрелю рекордный избыток предложения в размере около 6 млн баррелей в сутки.
Также 16 марта снизился курс российского рубля по отношению к доллару и евро.
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16 марта цена нефти опустилась до 31,8 доллара за баррель, или почти на 6,5%. Пошел вниз и российский рубль.
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