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Захаров: В магазины, в рестораны, на тренировки - везде хожу. Наверное, не боюсь коронавируса
Источник материала: Tut.by
Главный тренер сборной Беларуси по хоккею не боится коронавируса, но запретил игрокам обниматься и жать друг другу руки. Об этом он рассказал журналистам на отрытой тренировке команды по случаю начала подготовки к чемпионату мира по хоккею в Швейцарии, который должен состояться с 8 по 24 мая.
Сбор у белорусских хоккеистов проходит на фоне сообщений об отмене или приостановке национальных международных соревнований из-за распространения в мире коронавируса. Решение о том, состоится ли чемпионат мира по хоккею, Международная федерация хоккея пока не приняла.
Выход Михаила Захарова к прессе сопровождался обсуждением другой темы.
— Могу сказать тебе, Слава, — обратился Михаил Михайлович к автору «Прессбола» Вячеславу Федоренкову, — что все хоккеисты, которых ты знаешь, будут чемпионате мира. Все до одного. Вопросы больше тебе не надо задавать.
— Что, и Андрей Стась тоже? — поинтересовались мы у Захарова. Андрей Стась не выступал за сборную с 2016 года из-за ранее действовавшего для белорусских хоккеистов легионерского статуса в России, который он обошел принятием российского гражданства.
— Всего до одного. Как тебе еще сказать?
— Я понял, понял, — успокоил тренера Федоренков.
Далее журналисты адресовали рулевому сборной вопросы про коронавирус.
— Доводилось ли вам когда-нибудь готовиться к турниру, которого может и не быть?
— Нет, не доводилось. Сегодня опоздал на тренировку, так как общался с коллегами из Швейцарии. Там обсуждают два варианта: или будет чемпионат мира, или не будет. Где-то в 20-х числах они определятся. […] Все ждут, чем закончится этот месяц. Стартанут футболисты [после паузы] или нет. Мы можем только гадать. Можем долго дискуссировать, но к общему знаменателю не придем.
— Все турниры в баскетболе приостановлены в Беларуси. А стоит ли остановить розыгрыш плейо-фф в нашем хоккее?
— Не знаю. Вчера общался с одним врачом. Говорит, что в Италии ситуация серьезная, а у нас все под контролем. Более-менее спокойно. Паники нет.
— Боитесь коронавируса?
— Я? Даже не задумывался. Наверное, не боюсь. А чего бояться? Нужно правильно себя вести, меньше общаться с людми. В магазины, в рестораны, на тренировки — везде хожу. Наверное, не боюсь.
— То есть вы бесстрашный?
— Да.
— В казахстанском хоккее заняли жесткую позицию в связи с коронавирусом.
— Ну это Казахстан. А у нас так. Первое — в раздевалке все моют руки: до, после и сразу же. Мы не жмем руки, а так, кулачками стучим. Не обнимаемся — запрещено. Обязательно баня каждый день. Все врачи рекомедуют баню.
— Сто грамм?
— Кстати, сто грамм можно.
— С чего начался сбор? С такого инструктажа?
— Вот, в десять утра и был инструктаж. Администрация команды собралась в девять утра. Все руки мыли, были бдительны.
— Будут товарищеские матчи у команды в преддверии чемпионата мира?
— Тут я ничего не могу сказать. Вопрос нужно адресовать нашим руководителям. Может, и не будет товарищеских игр.
— Из-за коронавируса, верно?
— Наверное, тут же границы позакрывали. Да, скорее всего. Встреча с латвийцами под вопросом, потому что граница закрыта, а закон один для всех. Пока поездка в Венгрию не отменена. Стоит в плане.
— В Будапеште в апреле должен был состояться Кубок Федерации по теннису, но его не будет.
— Но наш товарищеский матч, вроде бы, будет. Без зрителей.
— Стоит ли вообще играть чемпионат мира?
— Мое личное мнение? Тут надо не со мной, а с врачом поговорить. А вы ж знаете, что врача у нас нет. Его дисквалифицировали. Даже не с кем говорить. Впервые в истории слышу, чтобы врачу дали [дисквалификацию].
— После тренировок игроки отправляются домой. Не безопаснее ли сделать для них закрытый сбор или вообще его отменить?
— Нет, сбор отменить мы не можем. Чего отменять? У хоккеистов всех свои машины, то есть в троллейбусах они не ездят, чтоб ты знал.
— Ходят в рестораны.
— Не ходят.
— А жены?
— Жены… не должны ходить. Обед у нас [в сборной] в раздевалке. Сейчас по женам [хоккеистов] будем разбираться.
— Во время тренировки сегодня вы упали. Это было болезненное падение?
— Да нет. Просто администратор конек не наточил. Сейчас будем разбираться.
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Главный тренер сборной Беларуси по хоккею не боится коронавируса, но запретил игрокам обниматься и жать друг другу руки.
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