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Захаров: В магазины, в рестораны, на тренировки - везде хожу. Наверное, не боюсь коронавируса

16.03.2020 13:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею не боится коронавируса, но запретил игрокам обниматься и жать друг другу руки. Об этом он рассказал журналистам на отрытой тренировке команды по случаю начала подготовки к чемпионату мира по хоккею в Швейцарии, который должен состояться с 8 по 24 мая.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сбор у белорусских хоккеистов проходит на фоне сообщений об отмене или приостановке национальных международных соревнований из-за распространения в мире коронавируса. Решение о том, состоится ли чемпионат мира по хоккею, Международная федерация хоккея пока не приняла.

Выход Михаила Захарова к прессе сопровождался обсуждением другой темы.

— Могу сказать тебе, Слава, — обратился Михаил Михайлович к автору «Прессбола» Вячеславу Федоренкову, — что все хоккеисты, которых ты знаешь, будут чемпионате мира. Все до одного. Вопросы больше тебе не надо задавать.

— Что, и Андрей Стась тоже? — поинтересовались мы у Захарова. Андрей Стась не выступал за сборную с 2016 года из-за ранее действовавшего для белорусских хоккеистов легионерского статуса в России, который он обошел принятием российского гражданства.

— Всего до одного. Как тебе еще сказать?

— Я понял, понял, — успокоил тренера Федоренков.

Далее журналисты адресовали рулевому сборной вопросы про коронавирус.

— Доводилось ли вам когда-нибудь готовиться к турниру, которого может и не быть?

— Нет, не доводилось. Сегодня опоздал на тренировку, так как общался с коллегами из Швейцарии. Там обсуждают два варианта: или будет чемпионат мира, или не будет. Где-то в 20-х числах они определятся. […] Все ждут, чем закончится этот месяц. Стартанут футболисты [после паузы] или нет. Мы можем только гадать. Можем долго дискуссировать, но к общему знаменателю не придем.

— Все турниры в баскетболе приостановлены в Беларуси. А стоит ли остановить розыгрыш плейо-фф в нашем хоккее?

— Не знаю. Вчера общался с одним врачом. Говорит, что в Италии ситуация серьезная, а у нас все под контролем. Более-менее спокойно. Паники нет.

— Боитесь коронавируса?

— Я? Даже не задумывался. Наверное, не боюсь. А чего бояться? Нужно правильно себя вести, меньше общаться с людми. В магазины, в рестораны, на тренировки — везде хожу. Наверное, не боюсь.

— То есть вы бесстрашный?

— Да.

— В казахстанском хоккее заняли жесткую позицию в связи с коронавирусом.

— Ну это Казахстан. А у нас так. Первое — в раздевалке все моют руки: до, после и сразу же. Мы не жмем руки, а так, кулачками стучим. Не обнимаемся — запрещено. Обязательно баня каждый день. Все врачи рекомедуют баню.

— Сто грамм?

— Кстати, сто грамм можно.

— С чего начался сбор? С такого инструктажа?

— Вот, в десять утра и был инструктаж. Администрация команды собралась в девять утра. Все руки мыли, были бдительны.

— Будут товарищеские матчи у команды в преддверии чемпионата мира?

— Тут я ничего не могу сказать. Вопрос нужно адресовать нашим руководителям. Может, и не будет товарищеских игр.

— Из-за коронавируса, верно?

— Наверное, тут же границы позакрывали. Да, скорее всего. Встреча с латвийцами под вопросом, потому что граница закрыта, а закон один для всех. Пока поездка в Венгрию не отменена. Стоит в плане.

— В Будапеште в апреле должен был состояться Кубок Федерации по теннису, но его не будет.

— Но наш товарищеский матч, вроде бы, будет. Без зрителей.

— Стоит ли вообще играть чемпионат мира?

— Мое личное мнение? Тут надо не со мной, а с врачом поговорить. А вы ж знаете, что врача у нас нет. Его дисквалифицировали. Даже не с кем говорить. Впервые в истории слышу, чтобы врачу дали [дисквалификацию].

— После тренировок игроки отправляются домой. Не безопаснее ли сделать для них закрытый сбор или вообще его отменить?

— Нет, сбор отменить мы не можем. Чего отменять? У хоккеистов всех свои машины, то есть в троллейбусах они не ездят, чтоб ты знал.

— Ходят в рестораны.

— Не ходят.

— А жены?

— Жены… не должны ходить. Обед у нас [в сборной] в раздевалке. Сейчас по женам [хоккеистов] будем разбираться.

— Во время тренировки сегодня вы упали. Это было болезненное падение?

— Да нет. Просто администратор конек не наточил. Сейчас будем разбираться.

Будет дополнено

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси по хоккею не боится коронавируса, но запретил игрокам обниматься и жать друг другу руки.
 
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