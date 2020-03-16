«Такой власти денег не было никогда». О чём печалился Сергей Юрский

Источник материала: Аргументы и факты

16 марта – 85 лет со дня рождения Сергея Юрского. Знаменитый актёр, режиссёр, чтец, педагог... Коллеги по Театру им. Моссовета, где Юрский играл многие годы, называли его совестью эпохи.

В поддавки с властью не играл

Юрский был действительно одним из тех, кто не играл в поддавки с властью. Больше всего мэтра в последние годы жизни волновало то, что происходит в культуре, служению которой он посвятил свою жизнь.

«Культура – не учреждение, культура – это такое же понятие, как вера в Бога, это часть человека, часть его души, – рассказывал в одном из своих интервью «АиФ» Юрский. - Если это не так, тогда не нужно искусство. Театр имеет воздействие на души. Но, во-первых, для этого воздействия нужно иметь орган посылающий – а это искусство. На это людям искусства дан талант, общество их в какой-то мере содержит, оберегает от физического труда. Во-вторых, должна еще быть и воспринимающая душа, которая это чувствует. Если культуры в человеке нет, то искусство не может на него воздействовать».

Всегда боровшийся за правду и свободу в искусстве, к цензуре Юрский, тем не менее, относился с уважением.

«За или против ли я цензуры? Любой определенный ответ здесь будет ложь, – говорил Сергей Юрьевич. – В России традиционно с 19 века всё подвергалось жесточайшей цензуре. Была ли она плоха? Да, она была ужасна. Но были ли там люди, которые становились определителями добра и зла в обществе среди цензоров? Были. И фамилии их не забывают до сих пор, они становились теми, кто называется направителями, критиками. Они давали иногда возможность даже великим осознать нечто. Потому что это голос общества».

Рассуждения Юрского, высказанные несколько лет назад в «АиФ», сегодня звучат удивительно злободневно. «Ужасна ли цензура вообще? Ужасна, – рассуждал мэтр в интервью нашему изданию. - Отсутствие цензуры принесло ли действительную свободу? Нет. Потому что такой власти денег, как в последние годы, не было никогда. Количество тех, как занимается проблемами денег, зашкаливает. Каждые 20 минут объявляется, какой курс какой валюты, куда что изменилось, какие акции взлетели.

Все кинулись продавать втридорога то, на что будет большой спрос. Обман, ложь всюду. Когда биржа была на Западе, мы называли ее язвой капитализма. И, вообще говоря, правильно называли. Биржа – это барометр подлости, которая есть в обществе. Мы сегодня все держим бой. Идёт бой за душу человеческую».



Юрский сыграл в театре и кино десятки ролей. В последние годы работой-отдушиной для него был спектакль «Полеты с ангелом. Шагал», где он играл знаменитого художника. «Эта постановка отличается от продукции, которая называется антрепризой, – рассказывал «АиФ» артист. – К этому жанру у зрителя отношение сложное. Кто-то говорит: «Ой нет, в театр я не хожу, я очень устал, и поэтому я только на антрепризы хожу. Хочется чего-то полегче». А есть некоторый снобистский слой, который заявляет: «Я хожу только в театр, там высокое искусство. А на антрепризу я не хожу. Пошлятина». Но это какие-то ущемленные люди.

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А наш спектакль, который по организационному строю антрепризный, но по воздействию на зрителей, на мой взгляд, и есть настоящий театр. Это доказывает то, что «Шагал» собирает абсолютные аншлаги даже в очень больших залах, во многих точках России, Беларуси, Прибалтики, Израиля, США, Канады – собирает большие залы. И они вместе с нами смеются, плачут, сопереживают главному герою, наблюдают за историей любви».

Для Юрского этот спектакль был еще и лекарством. Актеры часто говорят, что сцена лечит. Это действительно так. В последние годы жизни у Юрского были проблемы с ногами – порой каждый шаг давался ему с невероятным трудом. А в «Шагале» ему нужно было не просто ходить по сцене – вальсировать, забираться по лестнице на бутафорскую крышу. Преображение происходило на глазах у зрителя – актёр забывал про недуги и через десять минут после начала спектакля порхал по сцене. Но боль, к сожалению, возвращалась, когда утихали аплодисменты.

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Любовь с первого взгляда

Что же касается любви в жизни самого артиста, то Сергей Юрский многие десятки лет был счастливо женат на актрисе Наталье Теняковой. Познакомившись на съемках фильма, оба влюбились друг в друга с первого взгляда. Оба состояли на тот момент в браках. Поняв, что чувство у них истиннон и искренне, Юрский и Тенякова соединили свои судьбы, чтобы не расставаться никогда.

В семейной жизни этой пары проблем не было, а вот извне – хоть отбавляй. Например, когда на Юрского начались гонения в родном Ленинграде. Как вспоминал об этом сам актёр, видимо, власти чувствовали, что он, с одной стороны, сын дворянина, а с другой – отчаянный «шестидесятник». Как говорила Тенякова в одном из своих интервью, Юрскому «не давали работать, он был везде запрещен. Как диссидент. Когда его выжили из города, мы вынуждены были уехать в Москву. И начались такие гадкие уговоры, знаешь: «Наташ, ну тебе-то зачем, тебя-то не трогают, останься в Питере, ты первая актриса БДТ, будешь играть все роли… То есть гадость несусветная. И как только начались эти разговоры, я в тот же день пошла и назло сменила фамилию на Юрскую».



Сергей Юрский, Наталья Тенякова и их дочь Даша. 1982 г. Фото: www.globallookpress.com

По признанию Сергея Юрьевича, жена для него была самым важным человеком в жизни, она всегда служила ему камертоном во всем. Но особенно Юрский ценил Наталью Максимовну за то, что, когда у него наступали очередные трудности, дома не было «никаких поглаживаний по головке». И это помогало ему мобилизоваться и снова идти в бой.