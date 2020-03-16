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Конференция и выставка E-commerce Day переносится на вторую половину года

16.03.2020 13:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Конференция и выставка E-commerce Day переносится на вторую половину года
Фото из открытых источников

Маркетплейс Deal.by, организатор конференции и выставки по электронной коммерции E-commerce Day, переносит событие на вторую половину года — когда эпидемиологическая ситуация в мире будет более благоприятной. Новая дата конференции будет сообщена позже. Купленные билеты действительны: по ним можно будет прийти на событие потом.

“На E-commerce Day должны были приехать 600 предпринимателей из Беларуси, России и Украины. Наша главная задача как организаторов обеспечить им возможность для полезного и безопасного общения. Министерства здравоохранения трех стран рекомендовали своим гражданам не участвовать в массовых мероприятиях и ограничить зарубежные поездки — мы серьезно относимся к этому и считаем необходимым перенести событие на вторую половину года, когда, как мы надеемся, эпидемиологическая ситуация в мире будет более благоприятной”, — отмечают в Deal.by.

Мероприятие не отменяется, а переносится на вторую половину года с той же программой. Новая дата конференции будет сообщена позже. Медиапартнер – портал и еженедельник «АиФ» в Беларуси.

Что делать, если вы уже купили билет:

1. Попросить вернуть деньги

Для этого, пожалуйста, напишите на почту hello@deal.by. Организаторы оперативно вам помогут.

2. Сохранить билет

E-commerce Day не отменяется, а переносится на вторую половину года с той же программой. Поэтому если вы хотите посетить мероприятие, сохраните билет — организаторы первыми сообщат вам о новой дате события.

 
 
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Новая дата конференции будет сообщена позже. Купленные билеты действительны.
 
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