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В Новогрудском районе водитель Peugeot не пропустил мотоциклиста
Источник материала: Tut.by
Легковушка не пропустила мотоцикл в Новогрудском районе, пострадал водитель двухколесного транспортного средства. Об этом
Авария произошла утром 14 марта на 14-м километре трассы Р10 Любча — Новогрудок — Дятлово. Здесь 20-летний водитель Peugeot при выезде со второстепенной дороги не пропустил ехавший по главной мотоцикл ММВЗ.
В результате ДТП 47-летний мотоциклист получил различные травмы и был доставлен в больницу.
В ГАИ отметили, что водитель Peugeot ранее 17 раз привлекался за нарушения ПДД, в том числе лишался права управления.
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20-летний водитель Peugeot ранее 17 раз привлекался за нарушения ПДД, в том числе лишался права управления.
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