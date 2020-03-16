В Новогрудском районе водитель Peugeot не пропустил мотоциклиста

Источник материала: Tut.by

Легковушка не пропустила мотоцикл в Новогрудском районе, пострадал водитель двухколесного транспортного средства. Об этом сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла утром 14 марта на 14-м километре трассы Р10 Любча — Новогрудок — Дятлово. Здесь 20-летний водитель Peugeot при выезде со второстепенной дороги не пропустил ехавший по главной мотоцикл ММВЗ.

В результате ДТП 47-летний мотоциклист получил различные травмы и был доставлен в больницу.

В ГАИ отметили, что водитель Peugeot ранее 17 раз привлекался за нарушения ПДД, в том числе лишался права управления.