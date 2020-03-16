"Барыс" и "Йокерит" отказались от участия в плей-офф КХЛ

Ранее по аналогичной причине о прекращении борьбы в Кубке заявил финский "Йокерит".





В Казахстане временные ограничения вступили в силу 15 марта после указа президента страны Касыма-Жомарт Токаева. Они продлятся до 15 апреля и включают полный запрет на проведение спортивно-массовых мероприятий, а также закрытие границ.





Ранее несколько матчей первого раунда плей-офф прошли без зрителей, при этом до сих пор неизвестна официальная позиция КХЛ по вопросу отмены или переноса матчей из-за угрозы распространения коронавируса.









Во втором раунде плей-офф "Барыс" должен был встретиться с "Сибирью". Выступление в КХЛ продолжают "Ак Барс", "Салават Юлаев", ЦСКА, "Динамо" Москва и питерский СКА.





Первые полуфинальные матчи конференций должны пройти 17 и 18 марта.



