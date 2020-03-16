ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Барыс" и "Йокерит" отказались от участия в плей-офф КХЛ

16.03.2020 14:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Хоккейный клуб "Барыс" объявил о снятии с текущего розыгрыша Кубка Гагарина из-за режима чрезвычайного положения, введенного в Казахстане, сообщает пресс-служба команды.

Ранее по аналогичной причине о прекращении борьбы в Кубке заявил финский "Йокерит".

В Казахстане временные ограничения вступили в силу 15 марта после указа президента страны Касыма-Жомарт Токаева. Они продлятся до 15 апреля и включают полный запрет на проведение спортивно-массовых мероприятий, а также закрытие границ.

Ранее несколько матчей первого раунда плей-офф прошли без зрителей, при этом до сих пор неизвестна официальная позиция КХЛ по вопросу отмены или переноса матчей из-за угрозы распространения коронавируса.


Во втором раунде плей-офф "Барыс" должен был встретиться с "Сибирью". Выступление в КХЛ продолжают "Ак Барс", "Салават Юлаев", ЦСКА, "Динамо" Москва и питерский СКА. 

Первые полуфинальные матчи конференций должны пройти 17 и 18 марта.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккейный клуб "Барыс" объявил о снятии с текущего розыгрыша Кубка Гагарина из-за режима чрезвычайного положения, введенного в Казахстане, сообщает пресс-служба...
 
Новости дня
Новости разные
 
На сцене Полесского драмстеатра покажут спектакль "Вий"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика