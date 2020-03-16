По 700 рублей? Кто получит помощь к 75-летию Победы

Источник материала: Аргументы и факты

Уважаемые читатели! Мы получили от вас множество писем, в которых вы задаете вопросы относительно Указа №491.

Так, вы спрашиваете, почему в Указе президента №491 буквально говорится о том, что в преддверии 75-летия Великой Победы «помощь в размере 700 рублей окажут членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших или пропавших без вести в годы войны, бывшим узникам фашистских концлагерей, тюрем и гетто, инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период войны либо с последствиями военных действий», но на деле, когда многие из вас обращаются в социальные службы, отвечают: помощь не будет оказываться или ее окажут, но не всем.

«АиФ» обратился в Министерство труда и социальной защиты Беларуси за разъяснением, и вот какой ответ нам прислали из ведомства за подписью заместителя министра труда и социальной защиты Александра РУМАКА.

Кому окажут помощь

В связи с празднованием 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне Указом президента Беларуси от 30.12.2019 г. №491 «Об оказании единовременной материальной помощи» единовременная материальная помощь в размере 700 руб. будет оказана в период с 1 апреля по 1 мая 2020 г. членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы ВОВ (супругам, не вступившим в новый брак, детям - инвалидам с детства (в том числе усыновленным, удочеренным), другим иждивенцам (братьям, сестрам, внукам, пасынкам, падчерицам, если они стали инвалидами до достижения 18 лет, получающим пенсии по случаю потери кормильца), которым установлено повышение пенсии по указанным основаниям в соответствии с законодательством.

Согласно Законам Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» и «О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета Беларуси, государственного комитета судебных экспертиз Беларуси, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований» повышение к пенсии за погибших (умерших), пропавших без вести военнослужащих в годы ВОВ устанавливается:

женам (не вступившим в новый брак) в размере 180% минимального размера пенсии по возрасту (в соответствии с абзацем 1 пункта «в» статьи 68 Закона о пенсионном обеспечении и абзацем 1 пункта «д» статьи 45 Закона о пенсионном обеспечении военнослужащих);

детям - инвалидам с детства в размере 100% минимального размера пенсии по возрасту (кроме детей - инвалидов с детства умерших инвалидов войны) в соответствии с абзацем вторым пункта «в» статьи 68 Закона о пенсионном обеспечении;

детям и другим членам семьи - инвалидам с детства, получающим пенсию по случаю потери кормильца по Закону о пенсионном обеспечении военнослужащих за погибших (умерших), пропавших без вести военнослужащих в годы ВОВ (в соответствии с абзацем 2 пункта «д» статьи 45 Закона о пенсионном обеспечении военнослужащих).

Другим членам семей погибших (умерших) выплата единовременной материальной помощи Указом не предусмотрена.

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Согласно подпункту 1.4 пункта 1 Указа единовременная материальная помощь в размере 700 руб. также будет оказана: