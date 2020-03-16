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Лукашенко: Для местной власти главная цель – развитие экономики, а не борьба с коронавирусом
16.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал ориентировать местную власть не на борьбу с коронавирусом, а на развитие экономики. Глава государства дал напутствие новым руководителям, передает «МИР 24».
В пример президент привел
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Сегодня президент Беларуси дал напутствие новым руководителям регионов.
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