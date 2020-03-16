Лукашенко: Для местной власти главная цель – развитие экономики, а не борьба с коронавирусом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал ориентировать местную власть не на борьбу с коронавирусом, а на развитие экономики. Глава государства дал напутствие новым руководителям, передает «МИР 24».

«Мы эти вирусы переживали, переживем и этот. Мы адекватно реагируем и очень давно реагируем, точечно реагируем на это. Но, кроме Минска и крупных городов, это не такая большая проблема для районов и районных центров. Но самая большая проблема и ответственность для нас – это экономика. К сожалению, все эти телодвижения от коронавируса очень резко отразились на экономике», – сказал Александр Лукашенко.