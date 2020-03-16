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Как карантин и «социальное дистанцирование» влияют на распространение вируса

16.03.2020 14:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Издание Washington Post решило изучить, как на распространение болезни влияют разные меры по сдерживанию: отсутствие карантина, принудительный карантин, а также режим «социального дистанцирования» (умеренный и сильный).


Фото: Reuters

Издание отмечает: эксперты обеспокоены так называемой экспоненциальной кривой. То есть, если число новых случаев COVID-2019 продолжит удваиваться каждые три дня, то к маю будет уже около ста миллионов случаев. Однако специалисты общественного здравоохранения утверждают, что распространение может замедлиться, если люди будут практиковать «социальное дистанцирование», избегая общественных мест и в принципе ограничивая свои передвижения.

Чтобы показать важность этих мер, Washington Post смоделировало распространение фальшивой болезни (симулита) среди населения, которая распространяется даже легче, чем COVID-19: по условиям, всякий раз, когда здоровый человек вступает в контакт с больным, здоровый человек тоже заболевает.

Итак, что произойдет, если один заболевший попадет в город на 200 человек:

  • без карантина


  • с принудительным карантином (как в Китае)


  • с умеренным дистанцированием, когда четверть населения перемещается спокойно


  • с сильным дистанцированием, когда свободно перемещается только каждый восьмой человек (12,5%)


Однако отметим, что эти графики выстраивались «случайным» образом, то есть, е сли вы зайдете на страницу издания, вам могут показать иные графики. Но даже при таких условиях видно, что умеренное социальное дистанцирование, как правило, превосходит попытку ввести карантин, а сильное «социальное дистанцирование» обычно срабатывает лучше всего.


 
 
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Издание Washington Post решило изучить, как на распространение болезни влияют разные меры по сдерживанию: отсутствие карантина, принудительный карантин, а также режим...
 
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