Как карантин и «социальное дистанцирование» влияют на распространение вируса

Источник материала: Tut.by

Издание Washington Post решило изучить , как на распространение болезни влияют разные меры по сдерживанию: отсутствие карантина, принудительный карантин, а также режим «социального дистанцирования» (умеренный и сильный).



Фото: Reuters

Издание отмечает: эксперты обеспокоены так называемой экспоненциальной кривой. То есть, если число новых случаев COVID-2019 продолжит удваиваться каждые три дня, то к маю будет уже около ста миллионов случаев. Однако специалисты общественного здравоохранения утверждают, что распространение может замедлиться, если люди будут практиковать «социальное дистанцирование», избегая общественных мест и в принципе ограничивая свои передвижения.

Чтобы показать важность этих мер, Washington Post смоделировало распространение фальшивой болезни (симулита) среди населения, которая распространяется даже легче, чем COVID-19: по условиям, всякий раз, когда здоровый человек вступает в контакт с больным, здоровый человек тоже заболевает.

Итак, что произойдет, если один заболевший попадет в город на 200 человек:

без карантина





с принудительным карантином (как в Китае)





с умеренным дистанцированием, когда четверть населения перемещается спокойно





с сильным дистанцированием, когда свободно перемещается только каждый восьмой человек (12,5%)





Однако отметим, что эти графики выстраивались «случайным» образом, то есть, е сли вы зайдете на страницу издания , вам могут показать иные графики. Но даже при таких условиях видно, что умеренное социальное дистанцирование, как правило, превосходит попытку ввести карантин, а сильное «социальное дистанцирование» обычно срабатывает лучше всего.



