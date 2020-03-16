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Как карантин и «социальное дистанцирование» влияют на распространение вируса
Источник материала: Tut.by
Издание Washington Post
Издание отмечает: эксперты обеспокоены так называемой экспоненциальной кривой. То есть, если число новых случаев COVID-2019 продолжит удваиваться каждые три дня, то к маю будет уже около ста миллионов случаев. Однако специалисты общественного здравоохранения утверждают, что распространение может замедлиться, если люди будут практиковать «социальное дистанцирование», избегая общественных мест и в принципе ограничивая свои передвижения.
Чтобы показать важность этих мер, Washington Post смоделировало распространение фальшивой болезни (симулита) среди населения, которая распространяется даже легче, чем COVID-19: по условиям, всякий раз, когда здоровый человек вступает в контакт с больным, здоровый человек тоже заболевает.
Итак, что произойдет, если один заболевший попадет в город на 200 человек:
Однако отметим, что эти графики выстраивались «случайным» образом, то есть, е сли вы зайдете на
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Издание Washington Post решило изучить, как на распространение болезни влияют разные меры по сдерживанию: отсутствие карантина, принудительный карантин, а также режим...
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