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Литва разъяснила порядок пересечения границы на время карантина
16.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Пункты пропуска в аэропортах и морском порту продолжают функционировать.
Литва разъяснила порядок
С 16 марта до 24.00 30 марта по литовскому времени введен запрет на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в Литву. Исключение составляют водители и члены экипажей, осуществляющие коммерческие или международные грузоперевозки, лица, имеющие право на проживание в Литве, пользующиеся иммунитетом и привилегиями в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 1961 года и Венской конвенцией о консульских сношениях от 1963 года, а также лица, служащие в военных частях НАТО и стран НАТО, обслуживающий их персонал и члены их семей. Все они могут пересекать границу только в автодорожных пунктах пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») и «Райгардас» («Привалка»)», — отметили в Госпогранкомитете.»Информация об изменениях порядка пересечения границы и режиме работы литовских пунктов пропуска будет предоставлена по мере поступления сведений от сопредельной стороны», — добавили в ГПК.
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Пункты пропуска в аэропортах и морском порту продолжают функционировать. Литва разъяснила порядок пересечения границы на время карантина, сообщили БЕЛТА в...
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