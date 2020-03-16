Источник материала: Вороновская газета





Пункты пропуска в аэропортах и морском порту продолжают функционировать.

Литва разъяснила порядок пересечения границы на время карантина, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

С 16 марта до 24.00 30 марта по литовскому времени введен запрет на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в Литву. Исключение составляют водители и члены экипажей, осуществляющие коммерческие или международные грузоперевозки, лица, имеющие право на проживание в Литве, пользующиеся иммунитетом и привилегиями в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 1961 года и Венской конвенцией о консульских сношениях от 1963 года, а также лица, служащие в военных частях НАТО и стран НАТО, обслуживающий их персонал и члены их семей. Все они могут пересекать границу только в автодорожных пунктах пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») и «Райгардас» («Привалка»)», — отметили в Госпогранкомитете.»Информация об изменениях порядка пересечения границы и режиме работы литовских пунктов пропуска будет предоставлена по мере поступления сведений от сопредельной стороны», — добавили в ГПК.

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